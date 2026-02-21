Silent Planet: Elegy of a Dying World: Düsteres Sci-Fi-Metroidvania erscheint 2027

Das kanadische Studio Vertex Zero und Publisher Red Dunes Games haben ihr Debütprojekt vorgestellt: Silent Planet – Elegy of a Dying World, ein düsteres Sci Fi Abenteuer mit starken Gothic Einflüssen. Der Titel erscheint im zweiten Quartal 2027 für Steam PC, Konsolen folgen später. Vertex Zero wurde von James Alex Santoro und Virginie Cabana gegründet und vereint Entwickler mit Erfahrung bei Eidos Montreal, Rogue Factor und The Game Kitchen.

Silent Planet versteht sich als Hommage an Klassiker wie Castlevania Symphony of the Night und Super Metroid, kombiniert diese Einflüsse aber mit einer eigenen Identität: einer melancholischen, kosmischen Welt, tiefen RPG Systemen und einer Atmosphäre, die zwischen Verzweiflung und Faszination pendelt.

Ein Zitat aus den Chronicles of the Starseer Realms setzt den Ton: „Blutdurst gebiert Zorn, und Zorn gebiert Qual; wehe den Besiegten, deren Ruhm verblasst, sobald Vergeltung gestillt ist.“

Die Geschichte führt ins Jahr 2997. Während ihr Heimatplanet unter einer verheerenden Katastrophe zerbricht, begibt sich Apranik auf die Suche nach dem Angel’s Egg, einem uralten Artefakt der Primeval Ones, das den Schlüssel zu allem Leben im Universum bergen soll. Ihr Weg führt sie in einen gigantischen Megakomplex – einst als Zuflucht gebaut, heute ein Grab in einem sterbenden Sonnensystem. Hinter den vergessenen Starseer Portalen warten die letzten Überreste der Shunned Ones und Wahrheiten, die nie ans Licht kommen sollten.

Silent Planet entfaltet seine Geschichte schichtweise. Spieler erkunden, überleben und tauchen immer tiefer in die Abgründe eines verfallenen Komplexes ein. Schon der erste Kampf gegen ein groteskes Wesen zeigt, dass das Spiel auf schnelle, präzise Gefechte setzt, während die Umgebung von biologischem Verfall und den Relikten einer untergegangenen Zivilisation geprägt ist.

Features:

Verheerende Nahkampf und psychokinetische Waffen

20 bis über 40 Stunden Story, reich an Lore und verbotenen Geheimnissen

Tief verzahnte RPG Systeme und verzweigte Progressionsbäume

Ein weitläufiger, feindseliger Untergrundkomplex voller Einsamkeit

Mechaniken, die Erkundung, Immersion und Wiederspielwert in den Mittelpunkt stellen

Dynamische Umgebungen, die auf Entscheidungen reagieren

Uralte Artefakte, die die verlorenen Chroniken einer fremden Zivilisation enthüllen

Silent Planet: Elegy of a Dying World verspricht eine Reise in chthonische Tiefen, durch antike Mysterien und einen Kosmos, der keine Gnade kennt. Release: Q2 2027.