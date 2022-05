Silt: Puzzle-Adventure führt im Juni in die Tiefen des Meeres

In dem Puzzle-Adventure Silt werden im Juni die Geheimnisse in den Tiefen des Meeres erkundet.

Spiral Circus und Fireshine Games freuen sich, ankündigen zu können, dass das Unterwasser-Puzzle-Adventure Silt für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Silt ist ein surreales Puzzle-Adventure, das in einem erschütternden Meeresabgrund spielt. Allein in einer Unterwasserleere macht sich der Taucher auf die Suche nach längst vergessenen Geheimnissen, erkundet gefährliche Gewässer und nutzt ihre ungewöhnliche Kraft, um von Meereskreaturen Besitz zu ergreifen und tiefer in die Dunkelheit vorzudringen.

Features

Erlebt eine surreale Unterwasserwelt: Durchquert atemberaubende Unterwasserlandschaften und entdeckt unerforschte Ruinen und uralte Maschinen, die in der Tiefe verborgen sind.

Entdeckt das Geheimnis des Tauchers: Besitzt verschiedene und unverwechselbare Meereskreaturen und nutzt deren einzigartige Fähigkeiten, um Rätsel zu lösen und tiefer in die Leere zu reisen.

Überlebt den Abgrund: Überlebt Begegnungen und nutzt die Macht der Tiefsee-Goliaths, um eine lange schlummernde Kraft im Zentrum des Abgrunds zu erwecken.

Eine erschütternde Reise tief unter die Oberfläche: Erforscht eine beunruhigende, monochrome Welt mit einem ausgeprägten handgefertigten Gefühl, das aus den Skizzen und der dunklen Fantasie des Künstlers Mr. Mead entstanden ist.

Tom Mead, Art Director bei Spiral Circus, sagte: „Die Entwicklung von Silt hat uns auf eine unglaubliche Reise geführt und wir können es kaum erwarten, unser Unterwasserabenteuer nächsten Monat mit den Spielern zu teilen. Wir haben uns während der gesamten Entwicklung darauf konzentriert, eine atmosphärische Welt zu erschaffen, die mit unseren eigenen Ängsten vor der Tiefe spielt und gleichzeitig ein einzigartiges Erlebnis bietet, und wir fühlen uns durch die Vorfreude und die Unterstützung für das Spiel wirklich geehrt, während wir die Wochen bis zur Veröffentlichung herunterzählen.“

Sarah Hoeksma, Marketing Director bei Fireshine Games, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr darauf, dass die Spieler am 1. Juni in das erste Tiefsee-Abenteuer von Spiral Circus eintauchen können. Das Studio hat ein Erlebnis geschaffen, von dem wir überzeugt sind, dass Fans von Puzzle-Adventures es genießen werden, und wir freuen uns darauf, dass die Spieler in ein paar Wochen entdecken, was sie in der Tiefe erwartet.“

Silt wird am 1. Juni 2022 digital für alle Konsolen und PC erhältlich sein.