Silver Pines: Ermittlungen in von Twin Peaks inspirierter Stadt

Die Geheimnisse der unheimlichen Stadt Silver Pines und ihrer Bewohner warten auf euch in diesem neuen Metroidvania.

Team17 Digital und Wych Elm haben im Rahmen der Galaxies Showcase ihr Survival-Horror-Spiel Silver Pines vorgestellt. Als Red Walker wacht ihr in der von Twin Peaks inspirierten Stadt Silver Pines auf.

Kämpft gegen albtraumhafte Schrecken und löst Rätsel, während ihr eure knappen Ressourcen sorgfältig einteilt, um die Geheimnisse aufzudecken, die den Schlüssel zur Erlösung enthalten könnten.

Findet Eddie Velvet

Der Privatdetektiv Red Walker ist in Silver Pines, einem halb verlassenen, halb vergessenen Ort mitten im Nirgendwo, um den verschwundenen Musiker Eddie Velvet zu finden. Als der Fall eine dunkle Vergangenheit aufdeckt, gerät Walker schnell in einen seltsamen und albtraumhaften Strudel, den er nicht mehr kontrollieren kann.

Ein Moment, der für immer bleibt

Begebt euch auf eine Reise voller Angst und Atmosphäre. Von den Schatten der Vergangenheit heimgesucht, wartet Silver Pines darauf, seine dunklen Geheimnisse zu enthüllen.

Survival-Horror-Gameplay

Eine Liebeserklärung an den klassischen Survival-Horror. Kämpft gegen die Schrecken der Stadt oder weicht ihnen aus, während ihr nach Ressourcen und Lösungen für die Rätsel sucht, die euch den Weg versperren.

Metroidvania-Navigation

Voller verschlossener Türen und versteckter Pfade birgt jede Ecke einen neuen Hinweis, eine Ressource oder etwas, das in der Dunkelheit auf euch wartet. Mit besseren Werkzeugen und Waffen wird immer mehr von der Stadt zugänglich.

Silver Pines wird für PC, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation erscheinen.