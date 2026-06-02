Silver Pines: Erscheint am 8. Oktober 2026 – Release-Trailer veröffentlicht

Silver Pines erscheint am 8. Oktober und setzt auf klassischen Survival-Horror.

Fans klassischer Survival-Horror-Spiele können sich den 8. Oktober 2026 vormerken. Mit Silver Pines hat das Entwicklerteam den offiziellen Releasetermin bekannt gegeben und gleichzeitig einen neuen Trailer veröffentlicht.

Die Geschichte folgt Privatdetektiv Red Walker, der in die nahezu verlassene Kleinstadt Silver Pines reist, um den verschwundenen Musiker Eddie Velvet aufzuspüren. Was zunächst wie ein Vermisstenfall wirkt, entwickelt sich schnell zu einem düsteren Albtraum voller Geheimnisse und übernatürlicher Bedrohungen.

Spieler erkunden die unheimliche Stadt, sammeln Ressourcen, lösen Rätsel und müssen ständig entscheiden, ob sie sich den Kreaturen stellen oder lieber die Flucht antreten. Dabei setzt Silver Pines bewusst auf klassische Survival-Horror-Elemente wie begrenzte Munition, knappen Inventarplatz und eine bedrückende Atmosphäre.

Zusätzlich kombiniert das Spiel seine Horror-Mechaniken mit einer Metroidvania-Struktur. Neue Werkzeuge und Waffen eröffnen Zugang zu bislang unerreichbaren Bereichen, versteckten Wegen und zusätzlichen Geheimnissen innerhalb der Spielwelt.

Neben zahlreichen Monstern warten auch größere Bossgegner auf die Spieler. Jeder Kampf soll eine Herausforderung darstellen und einen sorgfältigen Umgang mit den begrenzten Vorräten erfordern.

Silver Pines erscheint am 8. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.