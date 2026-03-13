Silver Pines: Neuer Gameplay-Trailer zeigt düsteren Survival-Horror

Team17 und das schwedische Indie-Studio Wych Elm haben einen neuen Gameplay-Trailer zum Survival-Horror-Spiel Silver Pines veröffentlicht. Der Titel entführt Spieler in eine geheimnisvolle Kleinstadt, in der offenbar etwas ganz und gar nicht stimmt.

In Silver Pines schlüpft ihr in die Rolle des Privatdetektivs Red Walker, der in der scheinbar verlassenen Stadt Silver Pines erwacht. Während er versucht herauszufinden, was dort geschehen ist, kommen nach und nach düstere Geheimnisse und Fragmente der Vergangenheit ans Licht.

Der Fall rund um den verschwundenen Musiker Eddie Velvet entwickelt sich schnell zu einer deutlich größeren und gefährlicheren Angelegenheit. Während Walker den Spuren folgt, gerät er immer tiefer in einen albtraumhaften Strudel aus übernatürlichem Horror und dunklen Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen.

Das Spiel versteht sich als Liebeserklärung an klassische Survival-Horror-Titel. Ressourcen sind knapp und das Inventar begrenzt, sodass Spieler ständig entscheiden müssen, ob sie sich einem Gegner stellen oder lieber die Flucht ergreifen.

Gleichzeitig setzt Silver Pines auf eine Metroidvania-ähnliche Struktur. Neue Werkzeuge und Waffen öffnen weitere Bereiche der Stadt, wodurch sich nach und nach mehr Geheimnisse entdecken lassen.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt bereits erste Eindrücke der düsteren Atmosphäre und des Survival-Horror-Gameplays. Silver Pines erscheint 2026 für PC, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation.