Simon the Sorcerer Origins: Release-Termin im Oktober bekannt gegeben

ININ Games hat die Veröffentlichung von Simon The Sorcerer Origins für den 28. Oktober 2025 angekündigt.

Entwickelt von Smallthing Studios, handelt es sich dabei um das offizielle Prequel zum beliebten Point-and-Click-Abenteuer aus dem Jahr 1993.

Das Spiel erscheint weltweit auf allen gängigen Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Mac und Linux. Zudem ist es vollständig kompatibel mit dem Steam Deck.

Neben der Standard-Retail-Version für Nintendo Switch und PlayStation 5 wird auch eine Limited Special Edition angeboten, die das exklusive „Pony“-DLC enthält. Diese Sonderedition ist für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC bereits auf iningames.com vorbestellbar. Informationen zu den digitalen Versionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Über 30 Jahre nach dem ersten Auftritt von Simon The Sorcerer (1993 auf Amiga und PC) kehrt der beliebte Zauberlehrling zurück – mit einer brandneuen Geschichte, die tief in die Anfänge des Simon-Universums eintaucht. Fans dürfen sich besonders freuen: Der Originalsprecher in Deutsch (Erik Borner) kehrt für dieses Abenteuer zurück und sorgt für den authentischen Ton der kultigen Reihe.

Ein ganz besonderes Highlight erwartet die deutschsprachige Community bereits im Juni: Der bekannte YouTuber und Streamer Gronkh wird am 20. Juni 2025 exklusiv eine Demoversion von Simon The Sorcerer Origins in seinem Stream auf Twitch präsentieren – ein zauberhafter Vorgeschmack auf das, was kommt.

Das Spiel verfügt über einen Original-Soundtrack von Mason Fischer, der die emotionale Bandbreite und den verspielten Ton von Simons magischer Welt einfängt. Und als ganz besondere Überraschung ist Musikikone Rick Astley mit dabei – und bringt eine Prise 80er-Soul in das Fantasy-Abenteuer.

„Wir sind überglücklich, Simon the Sorcerer Origins in der ININ-Familie willkommen zu heißen“, sagt Helmut Schmitz, Head of ININ Games. „Die Simon the Sorcerer-Reihe nimmt einen ganz besonderen Platz in der Geschichte der Adventure-Spiele ein und hat das Genre maßgeblich mitgeprägt.Es ist eine große Ehre, gemeinsam mit Smallthing Studios an einem Titel zu arbeiten, der nicht nur das Erbe der Originale würdigt, sondern auch eine neue Generation von Spielern in diese magische Welt einlädt.”

„Wir freuen uns riesig und sind tief bewegt, die Zusammenarbeit zwischen Smallthing Studios und dem großartigen ININ GAMES für den Vertrieb von Simon The Sorcerer Origins offiziell bekannt zu geben – in allen Formaten, über 30 Jahre nach seinem ersten Auftritt auf Amiga und PC (1993)!“, sagt Massy Calamai, Game Director & Gründer von Smallthing Studios. „Ein herzliches Dankeschön an alle, die hinter den Kulissen mitgewirkt haben – und an alle, die so lange warten mussten.Der Vorhang hebt sich.“