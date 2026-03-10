SiN Reloaded: Kult-Shooter kehrt als Remaster zurück

Nightdive Studios, bekannt für hochwertige Remaster und inzwischen Teil von Atari, hat SiN: Reloaded offiziell angekündigt.
Der überarbeitete Klassiker erscheint 2026 für PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 45, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 12.
Ein düsteres Zukunftsszenario kehrt zurück
In SiN: Reloaded schlüpft ihr erneut in die Rolle von Colonel John R. Blade, der sich der verführerisch‑bösen Doctor Elexis Sinclaire entgegenstellt. Als die skrupellose CEO von SinTEK Industries eine DNA‑verändernde Droge auf die Straßen bringt, beginnt ein Kampf gegen mutierte Kreaturen und moralische Grenzen.
Klassiker mit moderner Technik
Der Shooter basiert weiterhin auf dem legendären Quake‑II‑Fundament, wurde aber umfassend modernisiert. Nightdive Studios spendiert dem Remaster:
- HD‑Texturen und Modelle
- Auflösungen bis 4K bei 144 FPS
- Anti‑Aliasing und überarbeitete 2D‑Screens
- Modernisierte Steuerung für Gamepad und Maus & Tastatur
- Verbesserte Karten und optimierte Levelstruktur
- Wechsel zwischen Remaster und Originalversion
- Neue Achievements
- Überarbeitete Zak‑Belika‑Tracks in höherer Qualität
- Eine Bonus‑Vault mit exklusivem Behind‑the‑Scenes‑Material
Interaktivität wie in den 90ern – nur besser
Der Originaltitel war seinerzeit berühmt für seine enorme Interaktivität. Auch im Remaster könnt ihr wieder:
- Computerterminals im DOS‑Stil hacken
- Sicherheitskameras und Aufzüge manipulieren
- Fahrzeuge wie Gabelstapler, Patrouillenboote oder Helikopter nutzen
- Gegner gezielt entwaffnen oder körperspezifisch beschädigen
- Entscheidungen treffen, die den Levelverlauf verändern
Wages of SiN inklusive
SiN: Reloaded enthält außerdem das komplette Wages of SiN‑Missionspaket. Darin tretet ihr gegen einen skrupellosen Mafia‑Boss und seine Armee neuer Mutanten an – ebenfalls vollständig überarbeitet und mit dem KEX‑Engine‑Upgrade versehen.
