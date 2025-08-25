skate.: Bekanntgabe des Release-Temins in dieser Woche

Electronic Arts hat eine Trailer-Premiere für skate. angesetzt. Am morgigen Dienstag wird der Trailer um 18:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal gezeigt und den Termin für den Early Access Release verkünden.
Schon jetzt könnt ihr einen Blick auf das offizielle Keyart für skate. werfen. Es wurde als Thumbnail werdet.
Muss ich mir mal anschauen. Bin eigentlich immer der Tony Hawk Typ
Mir hat das Spiel echt gut gefallen. Habe die Alpha gespielt udn cooler Mix aus Sim und arcade. Gefällt mir besser als Tony Hawk.
Darauf freu ich mich wirklich sehr. Skate 3 wird immer noch zwischendurch mal reingeschmissen.