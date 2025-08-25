skate.: Bekanntgabe des Release-Temins in dieser Woche

Der Early Access Release-Temin für skate. wird in dieser Woche mit einem Trailer verkündet.

Electronic Arts hat eine Trailer-Premiere für skate. angesetzt. Am morgigen Dienstag wird der Trailer um 18:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal gezeigt und den Termin für den Early Access Release verkünden.

Schon jetzt könnt ihr einen Blick auf das offizielle Keyart für skate. werfen. Es wurde als Thumbnail werdet.