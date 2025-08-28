skate.: Entwicklungsupdate enthüllt Roadmap und Details des Vorabzugangs

Ein neues skate. Entwicklungsupdate enthüllt die neue Roadmap und Details des Vorabzugangs!

Electronic Arts und Full Circle veröffentlichen ein Update zur Entwicklung von skate. im Vorfeld des kostenlosen Vorabzugangs, der am 16. September beginnt.

Das Video-Update erläutert die Bedeutung des Vorabzugangs für skate. und unterstreicht, dass sich die Skateboarding-Sandbox noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

Es zeigt außerdem, was die Spieler erwartet, wenn sie in San Vansterdam eintauchen – darunter zentrale Gameplay-Funktionen, Optionen zur Individualisierung, der dynamische und fortlaufend erweiterte Soundtrack sowie der Zeitplan für den Live-Service.

Was Spieler in San Vansterdam erwartet:

Überarbeitetes Flick-It-System: Das Flick-It-System wurde in Frostbite optimiert und ist jetzt besser und präziser denn je. Das trifft auch auf neue Tricks wie neue Powerslides und Wallies zu.

Das Flick-It-System wurde in Frostbite optimiert und ist jetzt besser und präziser denn je. Das trifft auch auf neue Tricks wie neue Powerslides und Wallies zu. Skatepedia: Der hilfreiche neue Ratgeber bietet Unterstützung beim Erlernen von Tricks, vermittelt Informationen zu verschiedenen Fahrstilen und trägt zur verbesserten Zugänglichkeit von skate. für neue Skater bei.

Der hilfreiche neue Ratgeber bietet Unterstützung beim Erlernen von Tricks, vermittelt Informationen zu verschiedenen Fahrstilen und trägt zur verbesserten Zugänglichkeit von skate. für neue Skater bei. San Vansterdam: Eine neue Skateboarding-Welt umfasst vier verschiedene Nachbarschaften sowie die zusätzliche Möglichkeit, vertikal zu klettern, um sämtliche Skate-Spots der Stadt zu erreichen. In dieser Welt besteht die Option zur freien Bewegung, zur Absolvierung von Challenges, zur Teilnahme an unterschiedlichen Sessions sowie zur Nutzung des Schnellbaus zur Erstellung individueller Skate-Spots.

Eine neue Skateboarding-Welt umfasst vier verschiedene Nachbarschaften sowie die zusätzliche Möglichkeit, vertikal zu klettern, um sämtliche Skate-Spots der Stadt zu erreichen. In dieser Welt besteht die Option zur freien Bewegung, zur Absolvierung von Challenges, zur Teilnahme an unterschiedlichen Sessions sowie zur Nutzung des Schnellbaus zur Erstellung individueller Skate-Spots. Anpassungsmöglichkeiten: Wie im übrigen Spiel befindet sich auch dieser Bereich noch in einer frühen Phase der Entwicklung. Über Live-Services werden zusätzliche Anpassungsoptionen eingeführt, darunter Tattoos, mit denen das Aussehen und Verhalten der Skater individualisiert werden können.

Wie im übrigen Spiel befindet sich auch dieser Bereich noch in einer frühen Phase der Entwicklung. Über Live-Services werden zusätzliche Anpassungsoptionen eingeführt, darunter Tattoos, mit denen das Aussehen und Verhalten der Skater individualisiert werden können. Saisonale Inhalte: Über regelmäßige Updates werden neue Inhalte und saisonale Events bereitgestellt. Saison 1 thematisiert die 1990er-Jahre als goldene Ära des Skateboardings. Im Rahmen dieser Saison werden zusätzliche Skate-Bereiche, neue Herausforderungen, kosmetische Gegenstände, Musiktitel und weitere Inhalte eingeführt. In den Saisons 2 und 3 werden weitere Inhalte bereitgestellt. Zusätzlich werden Funktionen integriert, die von der Community gewünscht wurden, darunter ein Party-Sprachchat, Erweiterungen des Replay-Editors sowie neue Tricks wie Impossibles und Darkslides.

Über regelmäßige Updates werden neue Inhalte und saisonale Events bereitgestellt. Saison 1 thematisiert die 1990er-Jahre als goldene Ära des Skateboardings. Im Rahmen dieser Saison werden zusätzliche Skate-Bereiche, neue Herausforderungen, kosmetische Gegenstände, Musiktitel und weitere Inhalte eingeführt. Jahreszeitliche Events: Saison 1 beginnt mit themenbezogenen Events wie Skate-o-Ween und Ahornholz-Ernte.

Saison 1 beginnt mit themenbezogenen Events wie Skate-o-Ween und Ahornholz-Ernte. Neuer skate.-Pass: Der kostenlose sowie der Premium-Belohnungsweg stecken voller Belohnungen sowie saisonaler Challenges, die den Spieler neue und aufregende Aktivitäten bieten.

Das Update-Video zur Entwicklung von skate. ist hier zu finden:

Dazu wurde eine neue Roadmap veröffentlicht, die ihr euch hier anschauen könnt:

Die kostenlose Vorabzugangsphase von skate. beginnt am 16. September. Verfügbar ist der Titel für PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One sowie PC über Steam, Epic Games Store und EA app.