skate.: Full Circle streicht Stellen

skate. gerät nach neuen Bezahlmodellen und frischen Entlassungen weiter unter Druck.

Die jüngsten Entwicklungen rund um skate. sorgen für Unruhe im Umfeld des Reboots. Kurz nach der Ankündigung neuer Monetarisierungsmodelle für Season 3, die am 10. März starten soll, hat Electronic Arts bestätigt, dass das Team von Full Circle von Entlassungen betroffen ist.

Die Entscheidung fällt nur wenige Tage, nachdem skate. mit einem kostenpflichtigen Kartenbereich und einem zeitlich begrenzten Zugangssystem für denselben Bereich in die Kritik geraten ist.

Beide Maßnahmen stehen im Widerspruch zu einer früheren Zusicherung, keine Kartenbereiche hinter Bezahlschranken zu verstecken.

Die Mitteilung auf der offiziellen Website beschreibt die Umstrukturierung als notwendigen Schritt, um das Projekt langfristig auszurichten. Dort heißt es, das Studio werde neu geformt, um sich stärker auf die Inhalte zu konzentrieren, die für die Community am wichtigsten seien.

Gleichzeitig wird eingeräumt, dass diese Veränderungen Auswirkungen auf bestehende Rollen haben. Die Formulierungen lassen offen, wie viele Mitarbeiter betroffen sind, unterstreichen jedoch, dass der Umbau Teil einer umfassenderen Neuausrichtung ist.

Trotz der Einschnitte betont Full Circle, dass die Arbeit an skate. weitergeht. Das Studio spricht davon, künftig schneller zu agieren, enger zuzuhören und verlässlicher zu liefern.