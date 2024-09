skate.: Konsolen-Playtest soll im Herbst 2024 beginnen

SKATE 4 (skate.). kündigt Early Access für 2025 an, doch der Konsolen-Playtest soll schon im Herbst 2024 beginnen!

Electronic Arts und Full Circle geben bekannt, dass skate. im Jahr 2025 in den Early Access starten wird.

In den letzten beiden Jahren hat das Team in der PC-Version bereits Zehntausende von Testspieler in der virtuellen Stadt San Vansterdam willkommen geheißen.

Der Konsolen-Playtest soll noch im Herbst 2024 beginnen. Um am Spieltest teilzunehmen, können sich Spielende noch als skate. Insider anmelden und so die Zukunft von skate. mitgestalten.