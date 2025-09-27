skate.: Krasse Statistiken und über 181 Millionen Kickflips

skate.: The Grind Vol. 6 geht auf visuelles Update, den skate.Pass und mehr ein!

Das skate.-Team hat The Grind Vol. 6 veröffentlicht. Der neue Eintrag bietet einen Einblick in die ersten Schritte zur Weiterentwicklung der Grafik in Saison 1, das neue skate.Pass-System sowie das Founder‘s Pack, enthüllen unterhaltsame Statistiken aus der Insider-Vorabzugangs-Preview, und beantworten weitere Fragen der Community.

Was Spielende erwartet:

Der erste Schritt in der Weiterentwicklung der Spielgrafik sind Beleuchtungsanpassungen, die ein realistischeres und weniger kontrastreiches Erscheinungsbild schaffen. Dies ist nur der Anfang – das Feedback der Spieler wird dazu beitragen, zukünftige Verbesserungen zu gestalten. Saison 1: Regelmäßige Updates bringen neue Inhalte und saisonale Events – darunter neue Skate-Bereiche, Events wie Skate-o-ween und Maple Harvest, Challenges, neue Markenpartner wie Santa Cruz, Independent und Creature, mehr kosmetische Objekte, neue Titel für den Soundtrack von Künstler wie Operation Ivy und Jurassic 5 sowie Bugfixes, Quality-of-Life-Verbesserungen und vieles mehr.

Parallel zu Saison 1 können Spieler durch das Spielen saisonale Spielwährung (Tickets) verdienen, um Belohnungen freizuschalten. Über 80 Belohnungen sind in kostenlose und Premium-Tracks unterteilt, wobei kostenlose Belohnungen für alle Spielende ohne Premium-Pass verfügbar sind. Jede skate.Pass-Seite erfordert eine bestimmte Menge an Tickets, um Belohnungen wie Anpassungsoptionen, Decks, Aufkleber, Outfits und mehr freizuschalten. Founder‘s Pack: Erhältlich in den Versionen Standard und Deluxe (mit Upgrade-Optionen) über den Ingame-Store und den skate.-Shop. Diese optionalen Packs bieten einen hohen Mehrwert, darunter SVB (San Vansterdam Bucks) im Wert des Kaufpreises, kosmetische Objekte, den skate.Pass Saison 1 und vieles mehr.

Antworten auf Fragen der Community: Das Team hat auch eine Reihe von Antworten auf die neuesten Fragen der Community gegeben. Zu den aktuellen Themen gehören: Welche früheren Modi kommen zu skate.? Das Team plant, weitere Aktivitäten in San Van hinzuzufügen, darunter auch die Integration von früheren Modi wie S.K.A.T.E. und Death Races. Spieler werden durch die saisonalen Patches über den Fortschritt auf dem Laufenden gehalten und wann sie mit diesen Features rechnen können. (Zur Erinnerung: Die saisonalen Updates enthalten Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, Fehlerbehebungen und weitere Features.)

Das Team hat auch eine Reihe von Antworten auf die neuesten Fragen der Community gegeben. Zu den aktuellen Themen gehören:

Hier geht es zum vollständigen The Grind Vol. 6-Eintrag.