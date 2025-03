skate.: Mikrotransaktionen in Closed Alpha hinzugefügt

Das neue skate. wird als Free-to-Play-Spiel auf den Markt kommen. Über einen Shop mit Mikrotransaktionen wird das Ganze später finanziert.

Entwickler Full Circle hat die Mikrotransaktionen schon in die laufenden Closed Alpha Playtests eingebunden. Mit echtem Geld können Teilnehmer bereits jetzt Käufe tätigen, obwohl sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet.

Mit den sogenannten „San Van Bucks“ als Währung können Spieler kosmetische Gegenstände kaufen

Der Entwickler schreibt über die Einführung an die Spieler: „Um sicherzustellen, dass wir diese Ziele in der Early Access-Phase erreichen, haben wir die Option zum Kauf und zur Verwendung von virtueller Währung (San Van Bucks) in unserem laufenden Closed Alpha-Spieltest aktiviert. Euer Feedback wird sehr geschätzt, um ein großartiges Erlebnis zum Early-Access-Start zu bieten.“