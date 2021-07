Autor:, in / SKATE 4

Der neue We’re Working On It-Trailer zu Skate 4 unterstreicht die ambitionierten Ansprüche des Entwicklerteams an die Skateboard-Simulation.

Skate 4 wird nicht auf dem kommenden EA Play Live-Event vertreten sein. Um die enttäuschten Fans etwas zu besänftigen, versprachen die Entwickler eine kleine Wiedergutmachung.

Auf die Worte ließ das Studio nun Taten folgen und veröffentlichte den neuen We’re Working On It-Trailer in welchem Motion-Capture-Aufnahmen zu sehen sind und diverse am Spiel beteiligte Personen die Ambitionen des vierten Teils der Reihe unterstreichen. Auf echte Gameplay-Szenen müssen Skate-Fans allerdings weiter warten.