skate.: Nike SB Pop‑Up‑Event bringt neue kosmetische Inhalte

skate. bringt Nike SB in die Straßen von San Vansterdam und eröffnet ein zeitlich begrenztes Nacht-Event mit neuen Challenges und Inhalten.

Im Rahmen eines neuen Ingame-Events erweitert skate. sein Content-Angebot um eine umfangreiche Kooperation mit Nike SB. Die Integration der Marke geht weit über klassische kosmetische Inhalte hinaus und bringt ein zeitlich begrenztes Pop-Up-Event ins Spiel, das neue Spielbereiche, Challenges und exklusive Belohnungen umfasst.

Im Mittelpunkt steht die sogenannte Grom Insel bei Nacht, die für kurze Zeit in eine komplett neue Skate-Umgebung verwandelt wird. Erstmals können Spieler dort unter Mondlicht skaten und dabei einen speziell gestalteten Nike SB Skatepark erleben.

Das Event ist ab sofort aktiv und läuft bis zum 5. Mai, bevor der Zugang anschließend nur noch über spezielle Ingame-Pässe möglich bleibt.

Parallel dazu erweitert das Update die Spielwelt um neue Herausforderungen, die von bekannten Nike SB Skatevideos inspiriert sind. Insgesamt fünf neue Challenges führen durch verschiedene Aufgaben, bei denen exklusive kosmetische Belohnungen freigeschaltet werden können. Dazu gehören unter anderem Nike SB Dunk High Schuhe sowie thematische Accessoires wie Socken mit Logo-Designs.

Auch der Skatepark selbst erhält im Zuge der Kooperation eine spezielle Überarbeitung, die die Marke stärker in die Umgebung integriert. Zusätzlich werden zahlreiche klassische Nike SB Items verfügbar gemacht, darunter bekannte Sneaker-Modelle, Streetwear und weitere kosmetische Objekte, die den Fokus auf authentische Skate-Kultur unterstreichen sollen.

Das Event ist Teil der dritten Saison mit dem Titel Fluid Flashback, die visuell von den 1970er Jahren inspiriert ist und noch bis zum 2. Juni läuft. Während das Nike SB Pop-Up zeitlich begrenzt bleibt, bleibt die Grom Insel bei Nacht bis zum Saisonende als zusätzlicher Spielinhalt erhalten und erweitert das langfristige Angebot des Titels.