skate.: Offizieller Soundtrack veröffentlicht – jetzt reinhören

Image: Electronic Arts

Das Videospiel skate. enthüllt den Soundtrack mit Denzel Curry, Turnstile und mehr!

Electronic Arts und Full Circle haben den gesamten Soundtrack zu skate. veröffentlicht. Der Soundtrack ist voll mit Tracks von Künstlern wie Little Simz, Turnstile und noch vielen mehr.

Genau wie die sich ständig weiterentwickelnde Welt von San Vansterdam wird sich auch der Soundtrack von skate. mit jeder Saison verändern – so kommen in jede Saison frischer Wind und neue Vibes.

Hier ein Vorgeschmack auf die Musik, die Spieler beim Skaten durch San Van erwartet.

skate. Soundtrack

  • „HIT THE FLOOR“ – Denzel Curry mit Ski Mask The Slump God
  • „NO HANDS“ – Joey Valence & Brae ft. Z-Trip
  • „Trap Door“ – Jake One ft. MF Doom
  • „Are you Looking Up“ – Mk.gee
  • „Fan the Fire“ – Earth, Wind & Fire
  • „NEW HEART DESIGN“ – Turnstile
  • „destroy me“ – 2hollis
  • „In Circles“ – Sunny Day Real Estate
  • „goo lagoon“ – EKKSTACY
  • „Mood Swings“ – Little Simz
  • „Fill in the Blank“ – Car Seat Headrest
Die kostenlose Vorabzugangsphase von skate. beginnt am 16. September. Verfügbar ist der Titel für PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One sowie PC über Steam, Epic Games Store und EA app.

Den gesamten Soundtrack gibt es hier auf Spotify:

Habt ihr schon ein Lieblingslied ausfindig machen können?

  2. HungryVideoGameNerd 157355 XP God-at-Arms Gold | 06.09.2025 - 11:54 Uhr

    Ach du elend… Hauptsache keine Lizenz Gebühren für anständige artists ausgeben. Zzm Glück kann man eigene Playlisten abspielen.

    0
  3. Katanameister 192300 XP Grub Killer Man | 06.09.2025 - 12:26 Uhr

    Hab mir mal einige angehört, trifft nicht meinen Musikgeschmack, die Künstler kenne ich auch zum Großteil gar nicht.

    0
  5. Mr Poppell 90560 XP Posting Machine Level 1 | 06.09.2025 - 13:24 Uhr

    Kenne fast keinen von den Artists. 🙈 Finde die Auswahl aber zum Spiel passend.

    0

Hinterlasse eine Antwort