skate.: Playtest für Konsolen in Kürze

Electronic Arts (EA) hat angekündigt, dass das kommende skate. einen Playtest für Konsolen erhalten wird. Interessierte Spieler können sich auf der offiziellen Website für das „Skate Insider Playtesting“ registrieren, um die Möglichkeit zu erhalten, frühe Versionen des Spiels zu testen und Feedback zu geben.

console playtesting is happening! if you want a chance to playtest skate. and help shape the future of the game be sure to sign up to be a skate. Insider through the link in our bio. pic.twitter.com/Kqq5yvyxoW

— skate. (@skate) January 9, 2025