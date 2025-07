skate.: Rekord für EA mit über 1 Million Anmeldungen zum Playtest

Electronic Arts feiert einen Meilenstein: Mehr als eine Million Spieler haben sich für den Playtest des kommenden Titels Skate. angemeldet – so viele wie noch nie zuvor bei einem EA-Spiel.

Die enorme Resonanz macht das Testprogramm zum größten Playtest in der Geschichte des Publishers.

Alle registrierten Teilnehmer dürfen sich auf eine Einladung in die Spielwelt von San Vansterdam freuen. Laut EA werden derzeit täglich – jeweils an Werktagen – neue Einladungen per E-Mail verschickt.

Das Unternehmen versichert, dass alle Registrierten bis Ende Juli ihren Zugang erhalten sollen.

Der große Andrang verdeutlicht die anhaltende Begeisterung der Community für die Skate-Reihe, deren Neuauflage mit Spannung erwartet wird. EA bedankte sich in der Mitteilung ausdrücklich bei allen Insidern, die sich aktiv am Testprozess beteiligen. Die Rückmeldungen aus der Community gelten als wichtiger Bestandteil der laufenden Entwicklung.