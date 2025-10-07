skate.: Saison 1 Hesh & Fresh bringt frischen Wind nach San Vansterdam

Electronic Arts gibt einen Ausblick auf die erste Saison von skate.: Im neuen Blog-Beitrag präsentiert das Entwicklerteam neue Inhalte, darunter Events, Challenges, zusätzliche kosmetische Objekte und eine kompakte Übersicht zur saisonalen Struktur des Spiels.

Mit jeder Saison wächst San Vansterdam um neue befahrbare Areale, Challenges, Aufgaben, saisonale Events, Marken-Partner, kosmetische Erweiterungen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit.

Jede Saison bringt ein unterhaltsames und einzigartiges Thema; den Auftakt macht Saison 1 mit dem Titel „Hesh & Fresh“ – ein Thema, das sich stilistisch an den 1990er-Jahren orientiert. Den Trailer zu Saison 1 gibt es hier.

Einige Highlights der ersten Saison:

Neue befahrbare Bereiche: Saisonale Dekorationen erscheinen an Orten wie The Orb und The Skateway. Darüber hinaus entstehen weitere neue Areale in San Van, die erkundet werden können.

Neue Events: Skate-o-Ween (21. Okt. – 11. Nov.): Ein humorvolles Halloween-Event in San Van, das weniger auf den Gruselfaktor setzt und stattdessen kreative Kostüme und spaßige Outfits beim Skaten in den Mittelpunkt stellt. Ahornholz-Ernte (18. Nov. – 2. Dez.): Ein traditionsreiches Festival zu Ehren der einzigartigen Ahornbäume der Stadt. In den 1970er-Jahren entdecken Skater, dass das Holz dieser Bäume ideal für Skateboards geeignet ist. Die Veranstaltung steht für Gemeinschaft, Fortschritt und Rückblick.

Neue Challenges und Aufgaben: Insgesamt 40 neue Challenges rotieren wöchentlich. Zusätzlich stehen tägliche, wöchentliche, saisonale und Event-Aufgaben zur Verfügung, mit denen sich Tix verdienen und neue Belohnungen freischalten lassen.

Neue Marken-Partner und Soundtrack-Erweiterungen: Das Ingame-Store-Angebot wächst um NHS-Marken wie Santa Cruz, Independent und Creature. Zudem kommen 21 neue Songs mit 90er-Jahre-Flair hinzu, darunter Tracks von Bad Religion, Dinosaur Jr., Ice Cube und weiteren Künstlern. Die vollständige Playlist erscheint demnächst.

Lighting Update und skate.Pass: Parallel zum Start der ersten Saison erscheinen das neue Lighting Update sowie der skate.Pass. Weitere Informationen dazu bietet The Grind Vol. 6.

