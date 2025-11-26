skate.: Saison 2 startet im Dezember inspiriert von der ikonischen Skate-Kultur der 80er

skate. startet am 2. Dezember in Saison 2 und bringt zahlreiche Neuheiten. Der Fokus liegt auf dem sozialen Erlebnis des Skatens und macht es dank des brandneuen Koop-Modus einfacher denn je, sich mit Freunden zu verbinden und gemeinsam zu fahren.

Inspiriert von der ikonischen Skate-Kultur der 80er Jahre führt Saison 2 neue Skate-Spots, frische Challenges, zusätzliche Möglichkeiten zur Crew-Koordination, farbenfrohe saisonale Events, kosmetische Objekte und einen neuen Spielmodus ein.

Highlights von skate. Saison 2

Owne das Gebiet-Spielmodus: Ein durch einen Serienklassiker inspiriertes Format, in dem Spieler mit bis zu drei Freunden gemeinsame Challenges bewältigen und die Straßen erobern. Je mehr Aufgaben erfüllt werden, desto höher die Abschluss-Stufe und desto größer die Belohnungen.

Ein durch einen Serienklassiker inspiriertes Format, in dem Spieler mit bis zu drei Freunden gemeinsame Challenges bewältigen und die Straßen erobern. Je mehr Aufgaben erfüllt werden, desto höher die Abschluss-Stufe und desto größer die Belohnungen. Party-Sprachchat und Beacons: Verbesserte Crew-Koordination durch Ingame-Sprachchat und Beacons, die über das Kommunikations-Radmenü gesetzt werden können, um einfacher Partysitzungen zu finden und beizutreten.

Verbesserte Crew-Koordination durch Ingame-Sprachchat und Beacons, die über das Kommunikations-Radmenü gesetzt werden können, um einfacher Partysitzungen zu finden und beizutreten. Verbesserungen am Replay-Editor: Der Replay-Editor erhält mit dem Erweitertes Bearbeiten-Modusein umfangreiches Upgrade. Neue Funktionen umfassen erweiterte Trim-Tools, Keyframes sowie zusätzliche Rahmung-Optionen wie Drehung, Neigung und Versatz.

Der Replay-Editor erhält mit dem Erweitertes Bearbeiten-Modusein umfangreiches Upgrade. Neue Funktionen umfassen erweiterte Trim-Tools, Keyframes sowie zusätzliche Rahmung-Optionen wie Drehung, Neigung und Versatz. Visuelle Updates für die Welt + Charaktere: Saison 2 bringt die zweite Runde visueller Verbesserungen für die Welt sowie erstmals auch für die Charaktere. San Van und seine Skater erscheinen mit schärferen Details und verbesserter Beleuchtung. Überarbeitete Passanten lassen die Stadt lebendiger wirken. Drei neue Frisuren und zwei neue Optionen für Gesichtsbehaarung erweitern die Möglichkeiten zur Individualisierung.

Saison 2 bringt die zweite Runde visueller Verbesserungen für die Welt sowie erstmals auch für die Charaktere. San Van und seine Skater erscheinen mit schärferen Details und verbesserter Beleuchtung. Überarbeitete Passanten lassen die Stadt lebendiger wirken. Drei neue Frisuren und zwei neue Optionen für Gesichtsbehaarung erweitern die Möglichkeiten zur Individualisierung. Neue Skate-Spots: San Vansterdam erhält neue und überarbeitete Skate-Spots, darunter Casper Hotel-Dach, Straßentunnel, Gebäude-Dachterrassen und Kanalgebäude. Diese bleiben auch nach Saison 2 verfügbar.

San Vansterdam erhält neue und überarbeitete Skate-Spots, darunter Casper Hotel-Dach, Straßentunnel, Gebäude-Dachterrassen und Kanalgebäude. Diese bleiben auch nach Saison 2 verfügbar. Neue Tricks: Mit Impossibles und erweiterten Handplants stehen neue Tricks zur Verfügung. Details sind im aktuellen Skatepedia-Update zu finden.

Mit Impossibles und erweiterten Handplants stehen neue Tricks zur Verfügung. Details sind im aktuellen Skatepedia-Update zu finden. Neue Markenpartner + Soundtrack-Ergänzungen: Neue Marken wie OJ, Ricta, Scifi und Adidas ergänzen den Ingame-Store. Zudem kommen 25 neue Songs hinzu, darunter Tracks von Public Enemy, Motörhead und The Bombay Royale. Die vollständige Tracklist folgt in Kürze.

Den offiziellen Trailer zu Saison 2 gibt es hier: