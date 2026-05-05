skate.: Saison 4 rückt näher – neue Tricks, Gebiet und Gameplay-Updates bestätigt

Für skate. haben Electronic Arts und das Entwicklerstudio Full Circle ein neues Entwickler-Update veröffentlicht, das erste konkrete Hinweise auf die Inhalte von Saison 4 liefert und gleichzeitig auf die Learnings aus Saison 3 eingeht.

Im Fokus stehen dabei mehrere geplante Neuerungen, die das Gameplay und die Fortschrittsstruktur der Skate-Simulation erweitern sollen.

Die wichtigsten Inhalte von Saison 4 im Überblick:

Rückkehr der Finger Flips als stark nachgefragter Trick

als stark nachgefragter Trick Überarbeitungen am skate.Pass mit neuen Belohnungen

mit neuen Belohnungen Erstes Teasing eines neuen Gebiets in San Van

Weiterentwicklung von Gameplay, Visuals und Social Features

Stärkere Einbindung von Community-Feedback in zukünftige Updates

Laut Entwicklerteam soll Saison 4 die Grundlage für weitere inhaltliche Erweiterungen bilden und das Spiel langfristig weiterentwickeln.

Weitere Details zu den konkreten Inhalten sollen in Kürze folgen.