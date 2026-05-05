skate.: Saison 4 rückt näher – neue Tricks, Gebiet und Gameplay-Updates bestätigt

Für skate. haben Electronic Arts und das Entwicklerstudio Full Circle ein neues Entwickler-Update veröffentlicht, das erste konkrete Hinweise auf die Inhalte von Saison 4 liefert und gleichzeitig auf die Learnings aus Saison 3 eingeht.
Im Fokus stehen dabei mehrere geplante Neuerungen, die das Gameplay und die Fortschrittsstruktur der Skate-Simulation erweitern sollen.
Die wichtigsten Inhalte von Saison 4 im Überblick:
- Rückkehr der Finger Flips als stark nachgefragter Trick
- Überarbeitungen am skate.Pass mit neuen Belohnungen
- Erstes Teasing eines neuen Gebiets in San Van
- Weiterentwicklung von Gameplay, Visuals und Social Features
- Stärkere Einbindung von Community-Feedback in zukünftige Updates
Laut Entwicklerteam soll Saison 4 die Grundlage für weitere inhaltliche Erweiterungen bilden und das Spiel langfristig weiterentwickeln.
Weitere Details zu den konkreten Inhalten sollen in Kürze folgen.
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hauptsache der Skatepass läuft finde das Spiel an sich überhaupt nicht gut 🤷🏻♂️ da helfen Fingerflips und ein Gebiet nicht wirklich
Liest sich ziemlich öde, das Spiel ist sowieso nicht mein Ding.
Wenn das Gameplay nur nicht so gut spaßig wäre….
Denn was die Entwickler an Content liefern ist lächerlich..
Nicht nur, dass die Stadt im Gesamten einfach viel zu klein ist, ist das 4. Gebiet noch immer frei von wirklichen Aufgaben…
Zudem haben sie das „neue“ Gebiet (Tutorial-Insel) hinter einer PayWall versteckt..
Jede Season war langweiliger als die vorherige & der Pass ist lächerlich.
Aber Hauptsache die Monitarisierung wurde immer weiter gepusht.
Nur das Gameplay zieht mich hin & wieder zurück, um 15-30min stumpf zu skaten.
Denn das macht wirklich Spaß & man kriegt den Kopf frei
Aber zum Glück sind ja Skate 1, 2 & 3 via Abwärtskompatibilität spielbar