skate.: Season 1 startet mit Skate Pass, neuen Areas und über 200 Cosmetics

Die skate. Season 1 ist jetzt live und bietet Spielern auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via EA App, Epic Games Store und Steam ein dynamisches Skate-Erlebnis. Mit dem neuen Skate Pass können Spieler über 80 kostenlose und Premium-Items freischalten, darunter Kleidung, Boards und Zubehör, indem sie Tix sammeln.

In Season 1 erwarten euch brandneue Skate Areas und Community Parks, die sich stetig weiterentwickeln. Spieler können wöchentliche Challenges absolvieren, Belohnungen sammeln und ihren Skaterstil individuell anpassen. Zusätzlich gibt es frische Musik, mehr gebrandetes Gear und erste exklusive Inhalte über den Skate.Pass.