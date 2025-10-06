skate.: Season 1 startet mit Skate Pass, neuen Areas und über 200 Cosmetics

Die skate. Season 1 ist jetzt live und bietet Spielern auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via EA App, Epic Games Store und Steam ein dynamisches Skate-Erlebnis. Mit dem neuen Skate Pass können Spieler über 80 kostenlose und Premium-Items freischalten, darunter Kleidung, Boards und Zubehör, indem sie Tix sammeln.
In Season 1 erwarten euch brandneue Skate Areas und Community Parks, die sich stetig weiterentwickeln. Spieler können wöchentliche Challenges absolvieren, Belohnungen sammeln und ihren Skaterstil individuell anpassen. Zusätzlich gibt es frische Musik, mehr gebrandetes Gear und erste exklusive Inhalte über den Skate.Pass.
Wenn der n 10er kostet, bin ich dabei. Wir haben momentan so viel fun mit dem Game, da kann man schon mal was investieren. Nur die Einzelpreise für Klamotten sind wie immer viel zu teuer.
Bevor nicht ein bisschen was des alten flairs zurück kommt und das Game final ist wird da kein Cent rein gesteckt. Sowas kann man aktuell zum bisschen rum Rollen nutzen aber mehr auch nicht. Hört auf das Feedback der skate 3 core player
Das Spiel ist kostenlos. Ist das deiner Meinung nach ein gutes Signal, zu fordern ohne selber was zu geben? Ich hab auch Skate 1, 2 und 3 gezockt und hab trotzdem Spaß mit dem Spiel.
Wieso fordern? Ich glaube du hast dass. Konzept eines early access Titels nicht so ganz verstanden. Spieler geben Feedback zu einem unfertige Produkt und entwickler gehen im besten Fall drauf ein und verbessern dieses unfertige Produkt. Wozu soll ich da jetzt schon Geld rein buttern? Was ist denn das für eine Logik 😂😂😂
Ich denke, man versteht ganz gut was ich meine. Dass das Spiel im Early Access steckt, ändert rein gar nichts daran, dass es ein Free2play-Titel ist, der sich über Microtransaktionen finanziert. Wenn da jetzt gar keiner irgendwas kauft, dann stellen die das Spiel ein.
Ok du hast es scheinbar wirklich nicht verstanden.
Bevor kein finales Produkt vorhanden ist sollte niemand irgendwas kaufen müssen. Eine early access phase ist nicht dafür da den ingame Shop zu testen sondern das Game mit user feedback zu eine guten game zu machen.
Und „wenn keiner wass kauft wird es eingestellt“ ist ja mal Quatsch.
Wenn sie content reinstellen der es wert ist ihn zu bezahlen dann tu ich das auch liebend gerne.
Aber für ein Hühner kostüm und ein paar cosmetics ich bestimmt keinen Cent ausgeben 🤣
Erstmal sollte der art style geändert werden, dann müssen die locations ein wenig belebter ausfallen. Das nicht jede Gasse aussieht als wäre sie frisch gebaut worden. Bisschen atmo rein. Selbst ddiese graffitis sehen aus wie mit clip art gemalt.
Gameplay ist bisher super auch wenn es sich noch ein wenig gewichtiger anfühlen könnte.
Aber dann kommen wieder diese ultra langweiligen challenges… Völlig anspruchslos. Mache eine flip trick mache einen grab… Schmeiß einfach nochmal skate 3 rein und schau dir mal genau an was einem da so abverlangt wurde. Da liegen noch Welten zwischen.
Aber schon klar das Game soll noch auf mobile Geräten kommen und soll offensichtlich auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Aber dadurch die älteren Kern Spieler auszuschließen ist genau der falsche Weg. Dann wird es nämlich in ein paar Monaten keiner mehr spielen außer ein paar fortnite Kids ddie lustig durch did Luft fliegen wollen…
Bin irgendwie nicht wirklich warm geworden mit dem Spiel
Machma lieber grafik gut. Grafik muss gut sein
Dann werde ich vielleicht noch einmal reinschauen…
Hab es nach dem Antesten wieder links liegen lassen, da es nach den ersten Aufgaben einfach nix mehr zu tun gab.
Keine Ahnung, ob das so sein sollte, oder ob ich in einer Sackgasse gelandet war und eine Quest nicht getriggert hat? War etwas seltsam…
Ich fand jedoch, dass die Steuerung ganz flüssig von der Hand ging, kann es aber auch nicht mit den Vorgängern vergleichen, da ich keinen davon je gespielt hatte.