skate.: Season 4 bringt die X Games nach San Vansterdam

7 Autor: , in News / skate.
Übersicht
Image: Electronic Arts

X Games übernehmen skate.: Neue Challenges, Belohnungen und Wettkämpfe angekündigt.

Mit Season 4 bringt skate. die X Games nach San Vansterdam. Vom 21. Juli bis 25. August verwandelt sich das Stadion der Stadt in eine von den X Games inspirierte Wettkampfarena und bietet neue Herausforderungen, exklusive Belohnungen sowie einen komplett überarbeiteten Skatepark.

Das Event entstand in Zusammenarbeit zwischen EA, Full Circle und den X Games und soll den Weg vom lokalen Street-Skater bis hin zur X-Games-Bühne spielerisch nachzeichnen.

Im Mittelpunkt steht ein neues Stadion-Layout, das auf der MoonPay X Games League Championship-Strecke aus New Orleans basiert. Spieler können einen neu gestalteten Streetpark erkunden, sich in einer speziellen Competition-Bowl beweisen und auf einer riesigen Vert-Rampe fahren. Alle Bereiche bleiben auch nach dem Ende des Events zugänglich.

Das X Games-Event führt außerdem ein neues Fortschrittssystem mit zahlreichen Missionen und Challenges ein. Viele Aufgaben orientieren sich an legendären Momenten der X Games und den Signature-Tricks bekannter Profis. Erstmals werden ausgewählte Herausforderungen durch Sprachaufnahmen des X-Games-Athleten Dashawn Jordan begleitet.

Auch die Club-Aufgaben erhalten neue Inhalte. Diese stehen im Zeichen der Skate-Szenen von Los Angeles, São Paulo, New York und Tokio. Zusätzlich kehren die Spot-Wettkämpfe mit neuen Wettbewerbsregeln zurück und Koop-Herausforderungen unterstützen nun Gruppen mit bis zu acht Spielern.

Für abgeschlossene Aufgaben warten exklusive Belohnungen wie Hintergründe, Profilbilder und Team-Trikots der vier Städte. Darüber hinaus erscheinen passende X Games League-Kosmetikobjekte im Ingame-Shop.

Season 4 von skate. läuft bis zum 25. August. Das X Games – San Van-Event ist vom 21. Juli bis 25. August für alle Spieler verfügbar.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu skate.

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Cicci 40730 XP Hooligan Krauler | 18.07.2026 - 10:09 Uhr

    Wie immer CoD am Abend mit meinem Clan und spiele gerade outer worlds 1 durch Teil 2 bin ich fertig.

    0
  2. Katanameister 502800 XP Xboxdynasty MVP Silber | 18.07.2026 - 10:16 Uhr

    Bin nicht so der Skater Fan, selbst Tony Hawk, konnte mich nicht lange unterhalten.

    0
  6. Rotten 135945 XP Elite-at-Arms Silber | 18.07.2026 - 12:49 Uhr

    Spiele et viel zu selten, muss ik mir ma anschauen die x games ✌🏻 danke für die Info

    0
  7. DBGH miLKa 22645 XP Nasenbohrer Level 2 | 18.07.2026 - 13:15 Uhr

    Habe es ein paar Stunden gespielt bis ich den Loop verstanden habe und dann habe ich mich gelangweilt. Nen klassisches Skate wie damals wäre besser gewesen.

    0

Hinterlasse eine Antwort