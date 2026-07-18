skate.: Season 4 bringt die X Games nach San Vansterdam

Mit Season 4 bringt skate. die X Games nach San Vansterdam. Vom 21. Juli bis 25. August verwandelt sich das Stadion der Stadt in eine von den X Games inspirierte Wettkampfarena und bietet neue Herausforderungen, exklusive Belohnungen sowie einen komplett überarbeiteten Skatepark.

Das Event entstand in Zusammenarbeit zwischen EA, Full Circle und den X Games und soll den Weg vom lokalen Street-Skater bis hin zur X-Games-Bühne spielerisch nachzeichnen.

Im Mittelpunkt steht ein neues Stadion-Layout, das auf der MoonPay X Games League Championship-Strecke aus New Orleans basiert. Spieler können einen neu gestalteten Streetpark erkunden, sich in einer speziellen Competition-Bowl beweisen und auf einer riesigen Vert-Rampe fahren. Alle Bereiche bleiben auch nach dem Ende des Events zugänglich.

Das X Games-Event führt außerdem ein neues Fortschrittssystem mit zahlreichen Missionen und Challenges ein. Viele Aufgaben orientieren sich an legendären Momenten der X Games und den Signature-Tricks bekannter Profis. Erstmals werden ausgewählte Herausforderungen durch Sprachaufnahmen des X-Games-Athleten Dashawn Jordan begleitet.

Auch die Club-Aufgaben erhalten neue Inhalte. Diese stehen im Zeichen der Skate-Szenen von Los Angeles, São Paulo, New York und Tokio. Zusätzlich kehren die Spot-Wettkämpfe mit neuen Wettbewerbsregeln zurück und Koop-Herausforderungen unterstützen nun Gruppen mit bis zu acht Spielern.

Für abgeschlossene Aufgaben warten exklusive Belohnungen wie Hintergründe, Profilbilder und Team-Trikots der vier Städte. Darüber hinaus erscheinen passende X Games League-Kosmetikobjekte im Ingame-Shop.

Season 4 von skate. läuft bis zum 25. August. Das X Games – San Van-Event ist vom 21. Juli bis 25. August für alle Spieler verfügbar.