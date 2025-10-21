skate.: Skate-o-Ween bringt Gruselstimmung in Saison 1

Image: Electronic Arts

Skate-o-Ween bringt Gruselstimmung in Saison 1 von skate.!

Electronic Arts und skate. eröffnen mit Skate-o-Ween das erste Event der laufenden ersten Saison – ein schaurig-skurriles Event, das den Auftakt zu den saisonalen Inhalten von Saison 1 bildet.

Das Event bringt eine düstere Atmosphäre ins Spiel und lädt dazu ein, die Community-Parks in neuem, gruseligem Gewand zu erleben.

Vom 21. Oktober bis 11. November verwandeln sich die Community-Parks in gruselige Kulissen voller Spinnen, Totenschädel und Augäpfel. Skate-o-Ween bietet neue Event-Challenges, sammelbare Schoko-Münzen und exklusive Belohnungen. Dazu zählen die grüne oder rote Hexenmaske, eine Zombie-Geste sowie festlich-schaurige Ingame-Objekte wie Kürbislaternen und Grabsteine.


