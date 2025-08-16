skate.: The Grind Vol. 5 zeigt Individualisierung, Musik und mehr

skate. zeigt in The Grind Vol. 5 Individualisierungsoptionen, Musik und mehr!

Das skate.-Team hat The Grind Vol. 5 veröffentlicht, mit spannenden Einblicken in Anpassungsmöglichkeiten, Musik, Early Access und vieles mehr.

Was Spielende erwartet:

Individualisierung steht im Mittelpunkt von skate. – Spieler:innen können ihren Skater von Kopf bis Fuß gestalten und ihren persönlichen Style zeigen. Es gibt jede Menge freischaltbare kosmetische Objekte und Belohnungen durch Spielfortschritt – plus optionale Premium-Inhalte.

– Spieler:innen können ihren Skater von Kopf bis Fuß gestalten und ihren persönlichen Style zeigen. Es gibt jede Menge freischaltbare kosmetische Objekte und Belohnungen durch Spielfortschritt – plus optionale Premium-Inhalte. Über 100 Songs auf dem Ingame-Soundtrack , mit Tracks von aufstrebenden Künstler:innen und echten Geheimtipps. Jede Session bleibt frisch und voller Energie, und genau wie San Vansterdam selbst entwickelt sich auch der Soundtrack mit jeder Saison weiter. Hier ist eine Auswahl der vorgestellten Künstler:innen: Turnstile Denzel Curry Little Simz Skeggs Earth Wind & Fire MF Doom

, mit Tracks von aufstrebenden Künstler:innen und echten Geheimtipps. Jede Session bleibt frisch und voller Energie, und genau wie San Vansterdam selbst entwickelt sich auch der Soundtrack mit jeder Saison weiter. Hier ist eine Auswahl der vorgestellten Künstler:innen: Ein Live-Service-Saisonmodell wird wechselnde Themen, neue Features in der Welt, Herausforderungen, kosmetische Objekte, Musik sowie den brandneuen skate.Pass bieten. Dieser wird sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Pfade mit Belohnungen und saisonalen Herausforderungen umfassen, um Spieler:innen auf ihrem Board zu halten.

Hier geht es zum vollständigen The Grind Vol. 5-Eintrag. Mehr Informationen folgen im The Grind Vol. 6 nächsten Monat.