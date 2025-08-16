skate.: The Grind Vol. 5 zeigt Individualisierung, Musik und mehr

Das skate.-Team hat The Grind Vol. 5 veröffentlicht, mit spannenden Einblicken in Anpassungsmöglichkeiten, Musik, Early Access und vieles mehr.
Was Spielende erwartet:
- Individualisierung steht im Mittelpunkt von skate. – Spieler:innen können ihren Skater von Kopf bis Fuß gestalten und ihren persönlichen Style zeigen. Es gibt jede Menge freischaltbare kosmetische Objekte und Belohnungen durch Spielfortschritt – plus optionale Premium-Inhalte.
- Über 100 Songs auf dem Ingame-Soundtrack, mit Tracks von aufstrebenden Künstler:innen und echten Geheimtipps. Jede Session bleibt frisch und voller Energie, und genau wie San Vansterdam selbst entwickelt sich auch der Soundtrack mit jeder Saison weiter. Hier ist eine Auswahl der vorgestellten Künstler:innen:
- Turnstile
- Denzel Curry
- Little Simz
- Skeggs
- Earth Wind & Fire
- MF Doom
- Ein Live-Service-Saisonmodell wird wechselnde Themen, neue Features in der Welt, Herausforderungen, kosmetische Objekte, Musik sowie den brandneuen skate.Pass bieten. Dieser wird sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Pfade mit Belohnungen und saisonalen Herausforderungen umfassen, um Spieler:innen auf ihrem Board zu halten.
Hier geht es zum vollständigen The Grind Vol. 5-Eintrag. Mehr Informationen folgen im The Grind Vol. 6 nächsten Monat.
Man sieht schon von der Optik und den Mechaniken des Spielganz genau welche Zielgruppe hier angesprochen werden soll, kleine Kinder die Fortnite Spielen.
Keine Pro Skater, keine Story , kein Offline Modus, 0 % Skate Kultur aber 100% Monetarisierung.
Ich wette das ein Outfit plus Skate Deck fast so viel kostet wie Skate 3 bei seinem Release.
Es ist eine Zumutung was aus der IP geworden ist. Ich war ein riesen Fan aber das hier werde ich nicht mal umsonst spielen.