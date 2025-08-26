skate.: Trailer-Premiere zum Early Access Release startet jetzt – UPDATE

Gleich werden Electronic Arts und Full Circle einen neuen Trailer zu skate. präsentieren.
Dieser wird den Termin für den Early Access-Release verkünden und euch damit verraten, wann ihr das Free-to-Play-Spiel zocken könnt.
Die Trailer-Premiere startet hier um 18:00 Uhr.
UPDATE: skate. erscheint am 16. September im Early Access für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC.
Coole Sache werde ich mal reinschauen. Gerade jetzt wo ich gerade wieder anfange Tony Hawk 3&4 zu spielen
16 September ist ja gar nimmer so lang weg.