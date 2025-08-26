skate.: Trailer-Premiere zum Early Access Release startet jetzt – UPDATE

Seid bei der Premiere des neuen Trailers zu skate. dabei und erfahrt den Release-Termin.

Gleich werden Electronic Arts und Full Circle einen neuen Trailer zu skate. präsentieren.

Dieser wird den Termin für den Early Access-Release verkünden und euch damit verraten, wann ihr das Free-to-Play-Spiel zocken könnt.

Die Trailer-Premiere startet hier um 18:00 Uhr.

UPDATE: skate. erscheint am 16. September im Early Access für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC.