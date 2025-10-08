skate.: Über 15 Millionen Spieler

Unglaublich aber wahr: Mittlerweile tummeln sich über 15 Millionen Spieler in skate.!

Das skate.-Team hat bekannt gegeben, dass seit dem Start des Early Access vor weniger als drei Wochen bereits mehr als 15 Millionen Spieler das virtuelle Skateboard aufgenommen haben und in San Vansterdam skaten!

Diese Zahl unterstreicht die Dynamik der sich stetig weiterentwickelnden Skateboarding-Sandbox, sowie das Spielerlebnis, das in der Stadt San Vansterdam auf die Community wartet.

Mit dem Start von Saison 1 kommen neue befahrbare Areale, Challenges, Aufgaben, saisonale Events, neue Marken-Partner, kosmetische Objekte, Quality-of-Life-Verbesserungen und weitere Features hinzu.