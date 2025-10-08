skate.: Über 15 Millionen Spieler

Das skate.-Team hat bekannt gegeben, dass seit dem Start des Early Access vor weniger als drei Wochen bereits mehr als 15 Millionen Spieler das virtuelle Skateboard aufgenommen haben und in San Vansterdam skaten!
Diese Zahl unterstreicht die Dynamik der sich stetig weiterentwickelnden Skateboarding-Sandbox, sowie das Spielerlebnis, das in der Stadt San Vansterdam auf die Community wartet.
Mit dem Start von Saison 1 kommen neue befahrbare Areale, Challenges, Aufgaben, saisonale Events, neue Marken-Partner, kosmetische Objekte, Quality-of-Life-Verbesserungen und weitere Features hinzu.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spielerisch ist es auch wirklich gut. Ein echtes Skate, aber technisch gibts noch so einige Baustellen (Texturen sind oft schwammig und werden erst kurz später scharf obwohl man an der Stelle gerade erst war, Stürze ohne Anlass, Session Marker spinnen manchmal) und die Optik ist jetzt auch nicht das gelbe vom Ei.
Seit gestern wird man aber häufiger mit Kaufanreizen geflutet.
es ist nicht schlecht aber content muss kommen!
Ja, schön. Und ich hab auch meinen Teil dazu beigetragen in der Hoffnung, dass man fleißig weiter daran arbeiten kann, damit sich in Zukunft auch die sogenannten „Core“-Gamer nicht mehr in den Schlaf weinen müssen.
Die derzeit aktuellen Spieler auf allen Plattformen würden mich interessieren.
Ok, ist das jetzt gut für so ein Spiel 🤷♂️.
15 Millionen in 3 Wochen ist schon gut,die Frage ist natürlich wie lange man es schafft das Spiel mit content zu füttern damit es auch attraktiv bleibt.
Das Spiel ist aber F2P oder?Da wäre wahrscheinlich auch mehr möglich gewesen wobei so ein Skateboard Game bedient ja eher ne Nische daher ok denk ich,wer es besser weiß kann mich natürlich gerne korrigieren.👌🏼