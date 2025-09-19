skate.: Über zwei Millionen Spieler an einem Tag

Das Free-to-Play-Spiel skate. ist diese Woche als Early Access für Konsolen und PC erschienen. Skater machen darin das virtuelle San Vansterdam unsicher, führen Tricks aus und erkunden die Welt.
Als erfolgreich kann man den Early Access-Start bezeichnen, denn wie man über Social-Media mitteilen ließ, haben in nur einem Tag mehr als zwei Millionen Spieler die Stadt besucht.
Guter Start, aber insgesamt muss da noch einiges passieren. Das Spiel ist viel zu steril, keine Story und die Aufgaben absolut öde 🫤 Lange wird das Spiel so nicht überleben
Sehe ich genauso. Das Grundgerüst ist gut aber da muss mehr kommen und das zeitnah ansonsten sind die Spieler weg.
Die Frage ist halt, ob es langfristig Erfolg haben wird und die Spieler ihr Geld investieren werden.
Core gameplay ist, nach einigen Anpassungen in den Optionen, definitiv spaßig wie damals. Aber…
Diese nervige fortnite Optik, die miesen „challenges“ die alles andere als chellenging sind, die customization Optionen so wie Aufkleber auf boards kleben wwo man möchte, die map Vielfalt muss alles besser werden… So wie es jetzt ist wird sich das nicht lange halten. Aber es ist ja zzm Glück ein early access Titel und die Entwickler sind ja scheinbar auch offen für Feedback.
Aber es hat sehr viel Potential.
Loot Boxen sind zwar auch übertrieben unnötig aber ich verstehs ja weil free to play. Und wenn jemand da echt Geld für ausgeben möchte sollen die Leute das gerne tun. Brauch ich nicht. Man kann sich ja auch so genug Zeug erspielen…
Nach ausgiebigem Test gefällt mir skate3 immernoch besser
ich habe das spiel noch nicht angestestet aber werde es mal morgen mal an spielen
Ich habe mir nur mal das Tutorial angesehen… Bisschen hässliche Figuren, aber immerhin läuft es flüssig.
Kann icj das einfach auf der Xbox laden?
Ja, ist zwar eine Spielvorschau, aber kostenlos.
Ja
Gratz aber trotzdem nicht mein Game.