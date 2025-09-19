skate.: Über zwei Millionen Spieler an einem Tag

Electronic Arts feiert bereits mehr als zwei Millionen Spieler in skate. an einem Tag.

Das Free-to-Play-Spiel skate. ist diese Woche als Early Access für Konsolen und PC erschienen. Skater machen darin das virtuelle San Vansterdam unsicher, führen Tricks aus und erkunden die Welt.

Als erfolgreich kann man den Early Access-Start bezeichnen, denn wie man über Social-Media mitteilen ließ, haben in nur einem Tag mehr als zwei Millionen Spieler die Stadt besucht.