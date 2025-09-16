skate.: Xbox Game Preview startet heute

Skate startet heute am 16. September im Xbox Game Preview für Xbox Series X|S und Xbox One.

Nach einer langen Pause von 15 Jahren feiert skate. heute, am 16. September, sein großes Comeback.

Mit dem Start im Xbox Game Preview auf Xbox Series X|S und Xbox One legt das neue Skate den Grundstein für eine sich stetig weiterentwickelnde Spielerfahrung.

Die Entwickler betonen, dass Skate nicht als abgeschlossenes Spiel veröffentlicht wird, sondern als lebendiges Projekt, das kontinuierlich wächst.

Spieler dürfen sich auf neue Locations, frische Tricks und regelmäßige Erweiterungen freuen, die das Gameplay langfristig bereichern werden.

Skate war schon immer eine Kultreihe für Fans des virtuellen Skateboardens und bietet nun die Chance, die Rückkehr des Franchises von Anfang an mitzuerleben. Mit dem heutigen Release beginnt eine neue Ära für skate., die euch eine Mischung aus Nostalgie und Innovation verspricht und die Grundlage für viele weitere Updates und Inhalte bildet.