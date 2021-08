Skater XL: Kostenloses Update fügt Online-Multiplayer hinzu

Autor:, in / Skater XL

Easy Day Studios haben bekannt gegeben, dass der Online-Multiplayer-Free-Skate-Modus von Skater XL ab sofort als kostenloses Update für Xbox One, PlayStation 4 und über Steam für PC zum Herunterladen bereitsteht. Der Free Skate Mode ermöglicht es bis zu 10 Spielern, gemeinsam in eine Online-Skate-Session einzusteigen.

Der Skater XL Online-Multiplayer-Free-Skate-Modus ermöglicht es euch, einem zufälligen öffentlichen Raum beizutreten oder einen eigenen zu eröffnen und Freunde mit einem Passcode einzuladen. Zusätzlich dazu verfügt der Online-Modus über die gleiche Replay-Editor-Funktionalität wie der Einzelspielermodus, sodass ihr eure ausgefeilten Tricks und denkwürdigen Momente speichern und bearbeiten könnt.

Das Update beinhaltet zudem Leistungsverbesserungen für Konsolen, mit erhöhter Bildrate und einem deutlich flüssigeren Spielgefühl, insbesondere auf Basismodellen.

Aber auch an neue Klamotten für euer virtuelles Ich wurde in diesem Update gedacht, weshalb neue Schuhe von New Balance und éS Footwear sowie eine Bekleidungskollektion von Dickies mit weiterer Ausrüstung und Accessoires hinzugefügt wurden.

Nachfolgend könnt ihr euch den neuen Skater XL Multiplayer Launch Trailer mit den Skateboard-Profis Tom Asta, Tiago Lemos, Evan Smith und Brandon Westgate ansehen: