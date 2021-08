Skater XL: Neue Karte des Primitive Skateparks verfügbar

Easy Day Studios gibt bekannt, dass Skater XL der exklusive Konsolen-/PC-Videospielsponsor der Street League Skateboarding (SLS) 2021 Championship Tour sein wird. Die SLS, der weltgrößte Street-Skate-Wettbewerb seit über einem Jahrzehnt, hat bereits die erste Etappe der Tour 2021 in Salt Lake City, Utah, beendet. Weitere Etappen folgen im Oktober und November.

Um die Partnerschaft zu feiern, hat das Team der Easy Day Studios eine neue Karte des Primitive Skateparks von Skate-Ikone Paul „PRod“ Rodriguez veröffentlicht, die ab sofort erhältlich ist. Die aktualisierte Karte basiert auf der neuen Indoor-Trainingsanlage von Primitive Skateboarding, in der Ende Juli der SLS Tour Qualifier stattfand und die die Bühne für die Rückkehr des wichtigsten jährlichen Street-Skateboarding-Wettbewerbs bot.

„Wir sind begeistert, mit Skater XL zusammenzuarbeiten, während die Spannung für die SLS Championship Tour 2021 steigt“, sagt Joe Carr, CEO von Thrill One Sports and Entertainment – der Muttergesellschaft von SLS. „Gaming ist seit Jahrzehnten ein Schlüsselelement der Skateboarding-Kultur. Jetzt führt Skater XL mit Innovation und Authentizität ein Wiederaufleben in diesem Bereich an – Qualitäten, die auch im Mittelpunkt stehen werden, wenn die Weltbesten um den ultimativen Preis des Street-Skateboarding kämpfen.“