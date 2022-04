Skater XL: Tampa Pro Live eSports Contest findet im Mai statt

Autor:, in / Skater XL

Am 07. Mai um 21:00 Uhr findet in Skater XL der erste Tampa Pro Live eSports Contest statt.

Dieser allererste Skateboard-eSports-Contest, wird in Verbindung mit dem am längsten laufenden und angesehensten Contest im Skateboarding stattfinden und via Twitch von Garrett Ginner kommentiert werden.

Pro Plattform treten beim Live-Contest acht Skater, die auf dem aktualisierten 2022 Skatepark Of Tampa Pro Kurs, der bald veröffentlicht wird, gegeneinander an.

Die Gewinner der FakeSkate Open im Februar sind automatisch für den Skater XL Tampa Pro Contest qualifiziert, aber 7 weitere Spots pro Plattform sind noch zu vergeben.

Und ihr könnt dabei sein. Denn um einen Beitrag zur Teilnahme einzureichen, müsst ihr nur folgendes tun:

Filmt einen 45 Sekunden langen Contest-Run auf der 2021 @spottampa Map. Keine Schnitte, nur ein kontinuierlicher Run.

Postet den Run auf Instagram mit #SXLTampaPC (PC-Beiträge, Mods sind OK), #SXLTampaXB (Xbox-Beiträge), oder #SXLTampaPS (PlayStation-Beiträge)

eine Einsendung pro Person

Alle Einsendungen müssen bis Dienstag, den 19. April 2022 um Mitternacht eingehen.

Die Verantwortlichen werden die besten 7 (plus die Gewinner der FakeSkate Open) auf jeder Plattform auswählen, um am 7. Mai live um Geld und Preise zu spielen.