Skatesterre: Neues Arcade-Skateboarding mit Sterre Meijer enthüllt

Skatesterre wurde im Rahmen der Future Games Show offiziell vorgestellt. Das Arcade-Skateboarding-Spiel entsteht bei Goon Squad und Headup und soll im Sommer 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Im Mittelpunkt steht die niederländische Skateboarderin Sterre Meijer, auch bekannt als Surfsterre. Spieler übernehmen ihre Rolle und bewegen sich durch große urbane Areale, die speziell für Tricks, Kombinationen und Highscore-Runs entworfen wurden.

Skatesterre setzt auf klassische Arcade-Skateboarding-Mechaniken im Stil der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre. Ziel ist es, möglichst lange Trick-Ketten zu kombinieren, hohe Punktzahlen zu erreichen und versteckte Routen in den Levels zu entdecken.

Die Spielwelt besteht aus großen, offenen Levels mit Rails, Rampen, Sprüngen und versteckten Linien, die zum Experimentieren einladen. Zusätzlich bietet das Spiel missionsbasierte Herausforderungen, die verschiedene Skill-Tests und Ziele innerhalb der Levels setzen.

Ein weiterer Fokus liegt auf Individualisierung: Spieler können im Verlauf des Spiels neue Kleidungsstücke und Outfits freischalten, um den eigenen Skater-Stil anzupassen.

Musikalisch begleitet wird das Spiel von einem energiegeladenen Soundtrack, der stark von Underground Skate Punk und Skate Rock inspiriert ist und die Atmosphäre der Skate-Kultur der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre einfängt.