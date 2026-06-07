Skatesterre: Neues Arcade-Skateboarding mit Sterre Meijer enthüllt

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Image: Headup

Skatesterre bringt Arcade-Skateboarding im Sommer 2026 auf Konsolen und PC.

Skatesterre wurde im Rahmen der Future Games Show offiziell vorgestellt. Das Arcade-Skateboarding-Spiel entsteht bei Goon Squad und Headup und soll im Sommer 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Im Mittelpunkt steht die niederländische Skateboarderin Sterre Meijer, auch bekannt als Surfsterre. Spieler übernehmen ihre Rolle und bewegen sich durch große urbane Areale, die speziell für Tricks, Kombinationen und Highscore-Runs entworfen wurden.

Skatesterre setzt auf klassische Arcade-Skateboarding-Mechaniken im Stil der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre. Ziel ist es, möglichst lange Trick-Ketten zu kombinieren, hohe Punktzahlen zu erreichen und versteckte Routen in den Levels zu entdecken.

Die Spielwelt besteht aus großen, offenen Levels mit Rails, Rampen, Sprüngen und versteckten Linien, die zum Experimentieren einladen. Zusätzlich bietet das Spiel missionsbasierte Herausforderungen, die verschiedene Skill-Tests und Ziele innerhalb der Levels setzen.

Ein weiterer Fokus liegt auf Individualisierung: Spieler können im Verlauf des Spiels neue Kleidungsstücke und Outfits freischalten, um den eigenen Skater-Stil anzupassen.

Musikalisch begleitet wird das Spiel von einem energiegeladenen Soundtrack, der stark von Underground Skate Punk und Skate Rock inspiriert ist und die Atmosphäre der Skate-Kultur der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre einfängt.

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11 Kommentare Added

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  3. d4wGkw0n 55970 XP Nachwuchsadmin 7+ | 07.06.2026 - 10:34 Uhr

    Grafisch haben sie sich auch an dieser Zeit orientiert…
    Skateboard ist eh nicht meins, aber das sieht nicht mal gut aus.

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  4. ShellingFord135 10015 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 07.06.2026 - 10:36 Uhr

    Wie spricht man das bitte aus??
    Na jedenfalls habe ich noch nicht mal Tony Hawk PS 3+4 ausprobiert aus Zeitmangel^^ Das kommt vorher. Skate von EA soll ja glaube ich auch ganz gut sein. Ein guter Freund von mir spielt das gerne.

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  5. Rotten 127275 XP Man-at-Arms Gold | 07.06.2026 - 10:36 Uhr

    Wooohooo läuft bei Sterre 🛹 die hat skaten im Blut 🤜🏻🙌🏻 krass das se ein eigenes game hat jetze 😳

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  6. Bootie Sweat 19680 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 07.06.2026 - 10:40 Uhr

    Das Spiel ist Grütze. Da schaue ich mir lieber noch ein paar Skate-Videos mit ihr auf YouTube an, das lohnt sich wenigstens.

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  10. HaloPro 8050 XP Beginner Level 4 | 07.06.2026 - 11:33 Uhr

    Finde es zwar gut, das im Skate-Genre mehr spiele erscheinen, aber das hier sieht einfach schlecht kopiert aus.

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