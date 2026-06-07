Skatesterre: Neues Arcade-Skateboarding mit Sterre Meijer enthüllt

Skatesterre wurde im Rahmen der Future Games Show offiziell vorgestellt. Das Arcade-Skateboarding-Spiel entsteht bei Goon Squad und Headup und soll im Sommer 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen.
Im Mittelpunkt steht die niederländische Skateboarderin Sterre Meijer, auch bekannt als Surfsterre. Spieler übernehmen ihre Rolle und bewegen sich durch große urbane Areale, die speziell für Tricks, Kombinationen und Highscore-Runs entworfen wurden.
Skatesterre setzt auf klassische Arcade-Skateboarding-Mechaniken im Stil der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre. Ziel ist es, möglichst lange Trick-Ketten zu kombinieren, hohe Punktzahlen zu erreichen und versteckte Routen in den Levels zu entdecken.
Die Spielwelt besteht aus großen, offenen Levels mit Rails, Rampen, Sprüngen und versteckten Linien, die zum Experimentieren einladen. Zusätzlich bietet das Spiel missionsbasierte Herausforderungen, die verschiedene Skill-Tests und Ziele innerhalb der Levels setzen.
Ein weiterer Fokus liegt auf Individualisierung: Spieler können im Verlauf des Spiels neue Kleidungsstücke und Outfits freischalten, um den eigenen Skater-Stil anzupassen.
Musikalisch begleitet wird das Spiel von einem energiegeladenen Soundtrack, der stark von Underground Skate Punk und Skate Rock inspiriert ist und die Atmosphäre der Skate-Kultur der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre einfängt.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach herrje. Da ist ja der Trailer schon mies
Die Entwickler heißen wirklich „Goon Squad“? Oh boy… 🤣
Vielleicht is bei denen der Name Programm, wer weiß? 🤷♂️😅
Grafisch haben sie sich auch an dieser Zeit orientiert…
Skateboard ist eh nicht meins, aber das sieht nicht mal gut aus.
Wie spricht man das bitte aus??
Na jedenfalls habe ich noch nicht mal Tony Hawk PS 3+4 ausprobiert aus Zeitmangel^^ Das kommt vorher. Skate von EA soll ja glaube ich auch ganz gut sein. Ein guter Freund von mir spielt das gerne.
Wooohooo läuft bei Sterre 🛹 die hat skaten im Blut 🤜🏻🙌🏻 krass das se ein eigenes game hat jetze 😳
Das Spiel ist Grütze. Da schaue ich mir lieber noch ein paar Skate-Videos mit ihr auf YouTube an, das lohnt sich wenigstens.
Wer es braucht ich nicht 😂😂😂
Ich werde hier eher passen, bin sowieso kein Fan von Skate Spielen.
Wenigstens ist die Musik gut.😅
Finde es zwar gut, das im Skate-Genre mehr spiele erscheinen, aber das hier sieht einfach schlecht kopiert aus.