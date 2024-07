Skautfold: Into the Fray: Saga wird im Oktober fortgesetzt

Die Skautfold-Saga wird im Oktober mit Into the Fray auf Konsolen fortgesetzt.

Red Art Games macht sich wieder einmal bereit, in die dunkle Welt von Skautfold einzutauchen.

Skautfold: Into the Fray, das dritte Spiel der fünf Spiele umfassenden Skautfold-Saga, erscheint am 4. Oktober digital auf Konsolen.

Skautfold: Into the Fray ist ein anspruchsvoller 2D-Top-Down-Shooter, der von Pugware entwickelt, von Red Art Studios auf Konsolen portiert und von Red Art Games veröffentlicht wird.

Digital wird Skautfold: Into the Fray am 4. Oktober für 14,99 Euro auf Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.

Eine Woche vor und in der Woche der Veröffentlichung wird es im Xbox Series X|S-, Xbox One- und Nintendo Switch-eshop einen Rabatt von 20% geben.

Für PS4 und PS5 wird der Rabatt von 20 % nur in der Woche der Veröffentlichung und nur für PS+-Abonnenten gelten.

Neben der Standard-Edition des Spiels, die zum Start bei verschiedenen Händlern erhältlich sein wird, erscheint am 25. Oktober auch eine spezielle, limitierte Edition exklusiv im offiziellen Online-Shop von Red Art Games.

Die Skautfold: Into the Fray Deluxe Edition (500 PEGI-bewertete Exemplare, exklusiv bei RedArtGames.com) enthält:

Ein Exemplar des Spiels

Eine Hülle

Ein doppelseitiges Poster

Einen Schlüsselanhänger

Über Skautfold: Into the Fray

Die Geschichte von Skautfold: Into the Fray spielt im Jahr 1899 und basiert auf einer uchronischen Version der Insel Portland vor der Südküste Englands.

Ihr übernehmt die Kontrolle über Hito, einen der Ritter des Imperiums, der sich auf die Insel begibt, um Berichten über einen vermissten König und die Anwesenheit einer rebellischen Gruppierung namens Söhne Washingtons nachzugehen.

Schon bald bricht der Nebel über die Insel herein und überlässt es euch und den Inselbewohnern, die Möchtegern-Rebellen abzuwehren, die einen Pakt mit Wesen aus dem Kosmos geschlossen haben.

Das Spiel ist zwar eine Fortsetzung von Skautfold: Usurper und Skautfold: Shrouded in Sanity, Vorkenntnisse der beiden Spiele sind jedoch nicht erforderlich, um dieses neue Abenteuer zu genießen.

Skautfold: Into the Fray ist um eine Übersichtskarte der Insel herum aufgebaut, auf der ihr im Verlauf der Geschichte aus einer Reihe von Missionen auswählen könnt, die ihr erfüllen müsst. In diesen Missionen besucht ihr die Straßen der Insel, feuchte Höhlensysteme und sogar geheime unterirdische Tunnelnetze.

Aber es ist nicht alles so, wie es scheint. Die Straßen sind voller Leichen und von unheimlichen Wesenheiten befallen, während in den Tunnelnetzen eine Reihe von grausamen Ritualen stattfindet, die darauf abzielen, den Einfluss der Fogs zu vergrößern…

Auf eurer Suche nach einem Weg, die fortschreitende Zerstörung aufzuhalten, werdet ihr mit Sicherheit über einige der tiefsten und dunkelsten Geheimnisse der Insel stolpern.

Zu eurem Handwerkszeug gehört ein ganzes Arsenal verheerender Spitzenwaffen, von Handkanonen bis hin zu dreiläufigen Schrotflinten sowie Prototyp-Waffen des großen Nikola selbst. Diese Waffen werden eure besten Freunde und eure einzige Hoffnung auf Überleben sein, wenn ihr sowohl den blutrünstigen Rebellen als auch den ewiggestrigen Abscheulichkeiten ein Ende bereiten wollt.

Damit das Blutbad noch mehr Spaß macht, haben Blutvergießen und Umweltreaktionen oberste Priorität. In „Skautfold: Into the Fray“ könnt ihr so ziemlich alles kaputt machen, Ölfässer umherwerfen und dann in Brand setzen, um sie als Fallen zu benutzen, oder einfach nur euren Gegnern einen Tritt verpassen und zusehen, wie sie Fallen auslösen.

Warum eine Tür öffnen, wenn man sie aufbrechen kann? Anhaltende Blutspuren und Trümmer tragen dazu bei, dass die Welt noch intensiver wird, während ihr euch euren Weg zum Sieg durch Zerreißen, Reißen und Explodieren bahnt.