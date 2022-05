Sker Ritual: Brandneuer Trailer zum Horrorspiel veröffentlicht

Bereits im November 2021 haben wir über Sker Ritual berichtet. Jetzt hat Wales Interactive einen brandneuen Trailer und Details zu neuen Features für das kommende Koop-Survival-FPS Sker Ritual veröffentlicht.

Die Quiet Ones sind zurück in diesem rundenbasierten 1-4-Spieler-Koop-Survival-Shooter und geistigen Nachfolger des preisgekrönten britischen Horrorspiels Maid of Sker! Stellt euch Horden von neuen und bekannten Gegnern, übermächtigen Eliten mit einzigartigen übernatürlichen Kräften, aufrüstbaren Steam-Punk-Waffen, austauschbaren Gruselmasken und geheimnisvollen Story-Zielen von den Autoren von Maid of Sker, Battlefield 1 und Total War: Rome II.

Sker Ritual erscheint diesen Sommer für PC (Steam) und wird später im Jahr auch für die neue Generation erhältlich sein. Seht euch den neuen Trailer an, in dem die teleportierende Banshee, der tödliche Mariner, das unsichtbare Phantom und der bei den Fans beliebte Maid of Sker-Boss Abraham zu sehen sind.