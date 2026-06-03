Sker Ritual: Skybound Games übernimmt Publishing weltweit

Für den Horror-Shooter Sker Ritual beginnt ein neues Kapitel, denn Skybound Games übernimmt gemeinsam mit 5th Planet Games die weltweiten Publishing-Aufgaben für den Titel von Wales Interactive.

Die Vereinbarung umfasst sowohl den digitalen als auch den physischen Vertrieb. Wales Interactive bleibt weiterhin für die Entwicklung des Spiels verantwortlich und soll die langfristige Erweiterung des Sker-Universums vorantreiben.

Skybound Entertainment zählt zu den bekanntesten Unternehmen im Horror- und Entertainment-Bereich und steht unter anderem hinter Marken wie The Walking Dead, Invincible, Impact Winter und Stillwater. Nach Angaben des Unternehmens sei die Übernahme des Publishings eine logische Ergänzung des bestehenden Portfolios.

David Alpert, CEO und Mitgründer von Skybound Entertainment, betonte die gemeinsame Leidenschaft für das Horror-Genre und kündigte an, das Wachstum der Spielerschaft sowie die weltweite Reichweite von Sker Ritual aktiv unterstützen zu wollen.

Der Koop-Horror-Shooter erschien ursprünglich im Jahr 2024 und gilt als spiritueller Nachfolger des Survival-Horror-Titels Maid of Sker. Spieler kämpfen allein oder mit bis zu vier Teilnehmern gegen Wellen übernatürlicher Gegner, sammeln Kräfte keltischer Gottheiten und erweitern ihr Arsenal an Steampunk-Waffen.

Seit der Veröffentlichung wurde das Spiel kontinuierlich erweitert. Wales Interactive hat bereits mehr als ein Dutzend DLC-Pakete veröffentlicht und sich damit eine wachsende Community aufgebaut. Zuletzt erhielt Sker Ritual mehrere Nominierungen für die MCV Awards 2026, die noch in diesem Monat in London vergeben werden.

Dr. David Banner, CEO und Mitgründer von Wales Interactive, sieht in der Zusammenarbeit mit Skybound und 5th Planet Games eine große Chance, von deren Erfahrung im Horror-Segment und internationaler Reichweite zu profitieren. Gleichzeitig könne sich das Entwicklerteam weiterhin auf die Entwicklung neuer Inhalte und den Ausbau der Marke konzentrieren.

Die Unterstützung durch Skybound Games und 5th Planet Games soll sich künftig insbesondere auf Vertriebsoptimierung, Marketingmaßnahmen, Rabattaktionen, Store-Präsenz und Bundle-Angebote konzentrieren. Weitere Informationen zur Partnerschaft sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.