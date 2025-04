Sker Ritual: Xbox One-Version und Update zum Einjährigen

Autor:, in / Sker Ritual

Zum ersten Geburtstag von Sker Ritual wurden Last-Gen-Versionen für Xbox One und PlayStation 4 und ein Update veröffentlicht.

Wales Interactive freut sich, bekannt zu geben, dass Sker Ritual, der Koop-Survival-FPS und Ableger von Maid of Sker, ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist.

Zum Start gibt es kostenlose spielbare Demos auf beiden Plattformen und ein großes Update, um das einjährige Jubiläum des Spiels seit dem Verlassen des Early Access zu feiern.

Das Sker Anniversary Event ist ab sofort für alle Plattformen – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC – verfügbar und führt neue Ziele, kosmetische Elemente und spielweite Verbesserungen ein. Das Update ist ab sofort automatisch verfügbar.

Highlights des Jubiläums-Events:

Neues verstecktes Ziel

Schließt euch der Jagd nach dem Dämonenlamm und Y Cracen in einem brandneuen, spielübergreifenden Versteckten Ziel an, das auf allen Karten neue Bossmechaniken enthält.

Neue Belohnung – Die Eiermaske

Beweist euer Können und schaltet das Ei frei – eine gespenstische, animierte, fluoreszierende Maske, die nur die besten Spieler erhalten.

Zeitlich begrenzte Jubiläumsmaske

Loggt euch innerhalb der nächsten zwei Wochen ein, um die exklusive Ser Abraham-Maske freizuschalten, die nur während des Jubiläumsfensters verfügbar ist.

Unterstützung für Konsolen der vorherigen Generation

PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S und Xbox One X werden jetzt offiziell unterstützt und es sind kostenlose Demos verfügbar.

Doppelte XP-Woche

Alle Spieler können sich in den nächsten sieben Tagen über doppelte Erfahrungspunkte freuen, die im ganzen Spiel aktiv sind, um euren Fortschritt zu steigern.

Verbesserungen der Lebensqualität

Das Update bietet außerdem Leistungssteigerungen, verbessertes Matchmaking, erweiterte Ping- und UI-Funktionen und mehr auf allen Plattformen.

Eine vollständige Übersicht über die Inhalte des Updates, einschließlich der PC- und Xbox-spezifischen Verbesserungen, findet ihr im offiziellen Blog.