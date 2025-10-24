Skinwalker: Werdet zum Biest und rettet eure Tochter

Team17 Digital und SISMO GAMES haben Skinwalker als Teil der Galaxies Showcase vorgestellt. In Skinwalker spielt ihr einen erschöpften Wissenschaftler, der gezwungen ist, seine eigene Menschlichkeit aufzugeben, um seine Tochter zu retten.

Indem ihr euch in eine monströse Gestalt verwandelt und deren uralten Zorn einsetzt, kämpft ihr gegen jeden, der euch im Weg steht, und entscheidet, ob ihr wirklich alles tun würdet, um euer Kind zu retten.

Ein mysteriöses Wesen wird im Forschungszentrum eures Vaters gefangen gehalten. Ihr schwört diesem furchterregenden Biest Treue, in dem verzweifelten Versuch, eure Tochter vor einer tödlichen Krankheit zu retten.

Ihr geht eine Symbiose mit dem Wesen ein, im Austausch für seine Freiheit und das Versprechen einer Heilung.

Rasante Kämpfe

Ihr spielt in zwei Modi – Mensch und Bestie. Wenn ihr den Bestienmodus aktiviert, bekommt ihr mehr Kraft und Beweglichkeit, sodass ihr gegnerischen Angriffen geschickt ausweichen und euch schnell durch feindliche Umgebungen bewegen könnt. Aber genau wie in eurer menschlichen Gestalt seid ihr nicht unbesiegbar.

Reichhaltige und emotionale Geschichte

Erlebt eine emotionale Geschichte, in der eure Entscheidungen den Verlauf der Handlung und das Schicksal eurer Tochter beeinflussen. Der Spieler wird mit moralischen Dilemmata und intensiven emotionalen Situationen konfrontiert, die während des gesamten Spiels reflektierte und einfühlsame Reaktionen erfordern.

Eine Suche nach Hoffnung

Von einem Hochsicherheitslabor über üppige Wälder und Berge hinweg übernehmt ihr Missionen mit klaren Zielen und begegnet dabei zahlreichen Charakteren.

Skinwalker erscheint 2026 für PC und Konsolen.