Skull and Bones: Alle Verbesserungen im ersten Jahr festgehalten

Ubisoft präsentiert euch in einem neuen Skull and Bones-Video die Verbesserungen und Anpassungen, die in den ersten Monaten seit der Veröffentlichung am 13. Februar 2024 umgesetzt wurden.

Was die Entwickler dank des Feedbacks der Spieler eingebaut haben, könnt ihr euch hier anschauen und vielleicht gebt ihr dem Titel danach noch einmal eine Chance? Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, ob ihr noch einmal mit Skull and Bones in See stechen werdet oder ob ihr den Titel für immer auf dem Grund der Meere versenkt habt!