Skull and Bones: Aufzeichnung zum The Deck Stream

Ubisoft hat in einem Livestream weitere Spielszenen zu Skull and Bones gezeigt. Die Aufzeichnung zum Stream könnt ihr euch hier anschauen.

In einem neuen The Deck-Livestream hat Ubisoft das Spiel Skull and Bones vorgestellt, das zum wiederholten Male verschoben wurde. Jetzt soll das Spiel im neuen Geschäftsjahr erscheinen, das im April 2023 beginnt. Ein exaktes Datum wurde bisher nicht genannt.

Dafür wurden aber neue Spielszenen gezeigt, die ihr euch hier in der Aufzeichnung anschauen könnt: