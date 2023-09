Skull and Bones: Dritter Direktor verlässt das Studio

Seit 2018 ist Elisabeth Pellen für Skull and Bones bei Ubisoft Singapur tätig und kehrt im Sommer in die französische Niederlassung des Publishers nach Paris zurück.

„Vor fünf Jahren ging Elisabeth Pellen zu Ubisoft Singapur mit der Mission, die kreative Richtung von Skull and Bones neu zu starten“, sagte ein Sprecher von Ubisoft gegenüber Kotaku in einem per E-Mail verschickten Statement. „Sie hatte Erfolg, und das Skull and Bones-Team setzt nun ihre Vision um, unseren Spielern ein einzigartiges Marine-Action-RPG-Erlebnis zu bieten.“