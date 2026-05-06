Skull and Bones: Entwickler trifft ausgewählte Creator für Ausblick auf Year 3

Skull and Bones richtet den Blick nach vorne: In einem Community-Event in Singapur hat das Entwicklerteam erstmals konkrete Einblicke in die geplanten Inhalte für das dritte Jahr nach Release gegeben.
Dabei trafen ausgewählte Content-Creator und sogenannte „Keepers of the Code“ direkt auf das Entwicklerteam, um Feedback zu bisherigen Updates und der langfristigen Ausrichtung des Spiels zu teilen. Im Mittelpunkt standen dabei nicht einzelne Features, sondern die grundlegende Weiterentwicklung des Spiels seit dem Launch.
Der Fokus bleibt klar auf dem Kern des Spiels: taktische Seeschlachten und die Weiterentwicklung des Schiffs-Gameplays. Gleichzeitig betonen die Entwickler, dass zukünftige Inhalte stärker gemeinsam mit der Community gestaltet werden sollen, um das Erlebnis langfristig zu verfeinern.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn das Black Flag Remake kommt, dann zockt doch keiner mehr Skull and Bones
Die 200 Spieler kleben vielleicht da dran. 🤷🏻♂️
Hab auch eher das Gefühl, die haben alle noch verbliebenen Spieler zu diesem Event eingeladen 😉 😀
Ich habe es mal paar Wochen intensiver gezockt.
Seitdem deinstalliert und das Interesse komplett verloren
Ach krass das Spiel wird noch unterstützt. Sauber. Ich denke ohne die indonesische Regierung hätte es Ubisoft schon längst abgeschrieben. Aber wenigstens können sie fleißig Influencer dafür bezahlen🤪
Was soll man dazu sagen 😜
Skull and Bone ist schön ^^
Krass das es immer noch unterstützt wird. Frag mich wie hoch die Spielerzahlen sind. Gibt es das Spiel nicht auf Steam ?
Auf Steam sind aktuell 121 Spieler online, der 24h Peak beträgt 206 Spieler, krasse Zahlen 😜.
Oha das sind echt krasse Zahlen
Gut dass man dieses Meisterwerk noch weiterhin unterstützt 👌.
Ganz wichtig: Unbedingt Content Creator zu so einem Projekt dazu holen.
Hat bisher jedes einzelne Mal zu großem Erfolg und rasantem Wachstum geführt!
/s
Wann lassen die Firmen endlich mal wieder diese Schnullis weg und machen Spiele für die zahlende Kundschaft?
Sobald die Verträge mit Singapur erfüllt sind, gehen da die lichter aus 🫣
Also ich möchte mal kurz sagen Das Black in Flag ist eine Singleplayer spiel warum soll Skull and Bones die lichter aus gehen. Ihr verpasst alles was Skull and Bones Bereit stellt. Ihr seid dann sauer wenn ihr dann erst spät wieder reinkommt und dann seit ihr sauer wenn ihr vieles verpasst und Skull and Bones geben sich mühe für ein Spiel das ihr alle gehatet habt Es ist richtig und wichtig das Skull and Bones kleine Brötchen backt wenn die mit dem Spiel erst mal fertig ist dann sind alle Augen auf Skull and Bones gerichtet von den Entwickler oder Publisher lässt sich streiten aber was gerade in Skull and Bones richtig gemacht wird und das weniger zahlen wegen den Langkämpfen unw das wird noch einige Zeit brauchen .