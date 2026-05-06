Skull and Bones: Entwickler trifft ausgewählte Creator für Ausblick auf Year 3

Skull and Bones richtet den Blick nach vorne: In einem Community-Event in Singapur hat das Entwicklerteam erstmals konkrete Einblicke in die geplanten Inhalte für das dritte Jahr nach Release gegeben.

Dabei trafen ausgewählte Content-Creator und sogenannte „Keepers of the Code“ direkt auf das Entwicklerteam, um Feedback zu bisherigen Updates und der langfristigen Ausrichtung des Spiels zu teilen. Im Mittelpunkt standen dabei nicht einzelne Features, sondern die grundlegende Weiterentwicklung des Spiels seit dem Launch.

Der Fokus bleibt klar auf dem Kern des Spiels: taktische Seeschlachten und die Weiterentwicklung des Schiffs-Gameplays. Gleichzeitig betonen die Entwickler, dass zukünftige Inhalte stärker gemeinsam mit der Community gestaltet werden sollen, um das Erlebnis langfristig zu verfeinern.