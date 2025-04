Skull and Bones: Erste Saison in Year 2 spielbar

Autor:, in / Skull and Bones

Skull and Bones: Die erste Saison von Year 2 „Ascent into Chaos” ist ab sofort verfügbar.

Ubisoft kündigte den Start von „Ascent into Chaos“ an, der ersten Saison von Year 2 von Skull and Bones. In dieser werden die Spielenden in ein hochriskantes Wettrüsten hineingezogen, da zwei mächtige Megakonzerne im Indischen Ozean am Rande eines offenen Krieges stehen.

Vom 17. bis 20. April veranstaltet Skull and Bones ein Free Weekend, das Zugang zum gesamten Spiel bietet: Fortschritte in der Hauptgeschichte, Erkundung der Inhalte von Year 2 Saison 1 sowie neue Herausforderungen mit befreundeten Mitspielenden.

„Ascent into Chaos“ ist ab sofort verfügbar und bietet zahlreiche neue Funktionen sowie Verbesserungen, darunter:

Die neue Funktion „Item Ascension“ ermöglicht es den Spieler, ihre Ausrüstung auf mächtige neue Weise aufzurüsten, die Grundschadenswerte zu erhöhen und einzigartige Modifikationen hinzuzufügen, die das Gameplay beeinflussen. Indem sie Rohstoffe und Silber bei lokalen Händlern ausgeben, können SpielerAscended Items weiter verbessern, um sie auf ihren bevorzugten Spielstil und den Kampfszenarien auf See auszurichten.

Weltstufen sind optionale Schwierigkeitsgrade für verschiedene Herausforderungen in der Welt, beginnend mit Weltstufe 2 in Saison 1. Höher eingestufte Welten bieten bessere Belohnungen, einschließlich mächtigerer Ascended Waffen .

Der Endgame-Content „Das Ruder“ wird ebenfalls überarbeitet. Handwerksmaterialien lassen sich nun in den eigenen Manufakturen herstellen, um die wesentlichen Gegenstände zu produzieren, die für ein Upgrade benötigt werden. Der neue Ruder-Upgrade-Baum bietet den Spielenden die Flexibilität, ihr Imperium nach ihren Vorstellungen zu gestalten, einschließlich neuer Vorteile und Upgrades. Dies wird auch die letzte Saison sein, in der die Manufaktur-Level und Achterstücke zurückgesetzt werden.

„Death Tides“, ein brandneuer PvP-Teammodus, wird im Laufe der Saison eingeführt. In diesem können Spielende ihre eigene angepasste Ausrüstung verwenden oder aus einem der vordefinierten Schiffe wählen, die jeweils ihre eigenen Stärken haben, darunter die Pyroclast, die Stormwall und der Paladin. Zudem werden auch einzigartige Fähigkeiten verfügbar sein. So lässt sich ein verheerender La Peste Mörser abfeuern oder ein furchterregender Kuharibu heraufbeschwören, um den Sieg zu erringen. „Death Tides“-Schlachten finden auf einer von vier einzigartigen Karten statt: Brimstone, Sanctuary, Sunken Ruins und Mukiti Falls. Alle verdienten Belohnungen und Erfahrungspunkte werden in das Hauptspiel und den Schmugglerpass übertragen.

Zudem bringt die neue Saison einige Komfort-Verbesserungen wie:

Das Verbergen von ausgerüsteter Rüstung auf Schiffen

Alle Manufakturen auf Knopfdruck finanzieren

Überarbeitete Karte und Markierungen

Neue Minikarte

Verbesserte Sichtbarkeit von Schwachpunkten

Neues Benutzererlebnis für neue Nutzer

Die Neuerungen wurden in einem Showcase vorgestellt, den man hier nachschauen kann:

Das restliche Year 2: Faction Wars wird diesen Fraktionskrieg mit neuen erzählerischen Elementen, Funktionen und Verbesserungen erweitern.

Saison 2: Oaths of War wird die Fregatte einführen, das erste spielbare Großschiff in Skull and Bones. Es wird zusätzliche Waffenplätze bieten, die es ermöglicht, eine verheerendere Feuerkraft zu entfalten. Nach den Ereignissen der Saison 1 wird die DMC erfolgreich eine Megafestung der Compagnie Royale übernommen haben, was den laufenden Krieg im Indischen Ozean eskalieren lässt. Die Spieler müssen sich für eine Seite entscheiden, wobei jede Seite einzigartige Vorteile bietet, jedoch auf Kosten eines mächtigen neuen Feindes. Kollektive Spieleraktionen und Allianzen werden bestimmen, welche Fraktion am Ende der Saison siegreich hervorgeht.

