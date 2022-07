Skull and Bones: Gameplay-Szenen auf der Gamescom

Ubisoft gibt heute Details zur Präsenz auf der Gamescom 2022 bekannt. Als offizieller Partner der Gamescom wird Ubisoft in diesem Jahr Fans und Community-Mitglieder in Halle 7.1, Stand A10/A-20 auf der Koelnmesse begrüßen. Es werden sowohl Hands-on-Möglichkeiten als auch eine exklusive Kinovorführung geboten.

​

​Eine umfangreiche Show zu Ubisofts kommendem Open-World-Piratenspiel Skull and Bones wird in einem 300 Quadratmeter großen Kino präsentiert, welches mit modernster Soundtechnik ausgestattet ist und über 200 Besucher gleichzeitig aufnehmen kann. Die Präsentation der Entwickler selbst wird neue Gameplay-Szenen zeigen und die Fans in eine düstere Piratenfantasie mit einzigartiger Umgebung eintauchen lassen.

​

​Fans von hohen Geschwindigkeiten, knallharten Tacklings und waghalsigen Ausweichmanövern können die neueste Season von Ubisofts kürzlich veröffentlichtem Sportspiel Roller Champions live vor Ort mit ihren Freunden spielen.

​

​Auch in diesem Jahr haben Alt und Jung wieder die Möglichkeit im Family & Friends-Bereich in Halle 10.2 gemeinsam zu Just Dance 2022 zu tanzen.

​

​Nach mehr als zwei Jahren ausschließlich digitaler Inhalte wird es dieses Jahr einen Community-Bereich direkt am Stand geben. Vor Ort werden Panels zu verschiedenen Themen rund um die Spielwelten von Ubisoft angeboten. Darüber hinaus werden Entwickler, Community Manager und weitere Ubisoft-Mitarbeiter vor Ort sein und freuen sich darauf, die Community zu begrüßen und sich mit ihr über verschiedenste Themen auszutauschen.

​

​“Es ist eine große Freude für die Ubisoft-Teams, wieder auf der gamescom zu sein und gemeinsam mit der Gaming-Community zu feiern. Die Freude und der Enthusiasmus, die wir bei Großveranstaltungen wie der gamescom bei den Spieler beobachten, treiben uns an, unvergessliche Spielerlebnisse zu schaffen“, sagt Alain Corre, Chief Publishing Officer von Ubisoft. „Ich freue mich darauf, Ende August wieder persönlich mit Spieler, Entwicklern und Industriepartnern zusammenzukommen und unsere großartige neue Spielemarke Skull and Bones zu präsentieren.“

​

​Außerdem werden im Rahmen von dem Ubisoft Entrepreneurs Lab Programm, Ubisofts globaler Initiative zur Unterstützung von Indie-Entwicklern, die Spiele der Gewinner der letzten zwei Jahre in der diesjährigen Indie Arena Booth ausgestellt. Dabei handelt es sich um die beiden Indie-Spiele Unsteakables von Anteater Games aus Berlin (Gewinner Indie Camp 2022) und Passing By von Studio Windsocke von der Universität Bayreuth (Gewinner Ubisoft Newcomer Award 2021).

​

​Vom 24. bis 28. August wird Ubisoft auf der gamescom für die Community zu sehen sein.