Skull and Bones: Hinter den Kulissen der Schiffsentwicklung

Skull and Bones: Neuer Devstream zeigt detailliert die Entstehung der Schiffe von der Idee bis ins Spiel.

Entwickler im Fokus: Ein neuer Devstream zu Skull and Bones gewährt detaillierte Einblicke in die komplette Entstehung der Schiffe, von frühen Konzeptskizzen bis zur finalen Umsetzung im Spiel.

Im Rahmen des „The Deck Devstream: Making of Ships“ wird der komplette Produktionsprozess der Schiffe vorgestellt. Dabei stehen sowohl die kreativen als auch die technischen Schritte im Mittelpunkt, die notwendig sind, um die unterschiedlichen Schiffstypen in die Spielwelt zu integrieren.

Die wichtigsten Inhalte des Devstreams im Überblick:

Entwicklung von frühen Konzeptideen und Designskizzen

Übergang vom 2D-Concept-Art zum 3D-Modell

Integration der Schiffe in die Spiel-Engine

Anpassung von Physik, Gewicht und Steuerung

Visuelle Details wie Segel, Rumpf und Individualisierung

Abstimmung von Animationen und Seeverhalten

Finaler Feinschliff für Gameplay und Balancing

Das gezeigte Material verdeutlicht, wie stark der Fokus auf einer realistischen und gleichzeitig spielerisch abgestimmten Darstellung der Schiffe liegt. Besonders die Verbindung aus Design, Physik und Gameplay-Implementierung spielt dabei eine zentrale Rolle.

Skull and Bones setzt damit weiterhin auf ein sich stetig weiterentwickelndes Live-Service-Modell, das regelmäßig neue Einblicke in die technischen und kreativen Prozesse hinter der Spielwelt liefert.