Skull and Bones: Jubiläums-Feierlichkeiten voller Belohnungen und Schätze

Ubisoft enthüllt den Inhalt des ersten Jubiläumsevents von Skull and Bones, ‚The Founding‘, in dem ab sofort aufeinanderfolgende Herausforderungen gemeistert und einzigartige Belohnungen verdient werden können.

Das erste Jubiläumsevent ‚The Founding‘ ist ab sofort verfügbar und bietet diese Highlights:

Die Piratenfürsten sind zurück – Von dem berüchtigten Philippe La Peste bis zu den exzentrischen Hubac-Zwillingen können diese furchterregenden Bedrohungen auf hoher See bekämpft werden.

Zeitlich begrenztes Weltereignis – Bergungstaucher haben die Exeter ihrer Ladung beraubt und versuchen nun, ihre Beute aus dem Indischen Ozean zu schaffen. Es gilt ihre Konvois zu jagen und zu versenken, um die Chance auf Premium-Verschönerungen und die neue Event-Währung ‚Silberlöwen‘ zu erhalten.

Einzigartige Belohnungen verdienen – Die Event-Währung kann gegen epische und seltene Ausrüstung und Baupläne aus dem ersten Jahr eingelöst werden, von denen einige zum ersten Mal zurückkehren.

Darüber hinaus werden ausgewählte kosmetische Sets aus dem ersten Jahr ebenfalls zum Kauf für Event-Währung verfügbar sein.

‚The Founding‘ ermöglicht auf ein Jahr voller saisonaler Inhalte mit einzigartigen Charakteren, wichtigen Funktionsupdates und Verbesserungen beim Spielkomfort zurückzublicken.

Eine Übersicht über all die neuen Inhalte, die Jahr 1 gebracht hat, gibt es hier:

Skull and Bones wurde von Ubisoft Singapur in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios entwickelt und ist ein Online-Action-RPG zu hoher See, in welchem man nach den eigenen Regeln spielt, mit dem Ziel, der oder die berüchtigtste Piratenfürst:in zu werden und ein eigenes Schmuggelimperium in einer gefährlichen Welt aufzubauen.