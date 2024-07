Skull and Bones: Juli-Roadmap steckt voller Aktivitäten

Autor:, in / Skull and Bones

Alle Piraten werfen einen Blick auf die Juli-Roadmap für Skull and Bones, in der euch einiges geboten wird.

Damit ihr selbst mit einem möglicherweise kaputten Kompass oder gar Leck im Rumpf nicht ziellos auf dem Meer herumschippert, hat Ubisoft euch eine Roadmap für den neuen Monat bereitgestellt.

Im Juli gibt es in der aktuellen Season von Skull and Bones zahlreiche Aktivitäten, mit denen ihr euch über Wasser halten könnt. In den Events und Beutezügen gibt es so manche Belohnungen, mit denen ihr euren Charakter oder euer Schiff anpassen könnt.

Macht die Augenklappe hoch und schaut euch die Juli-Roadmap für Skull and Bones an.