Skull and Bones: Kostenlosen Saison 3 Into the Dragon’s Wake verfügbar

Autor:, in / Skull and Bones

Skull and Bones ist ab sofort auf Steam verfügbar, zeitgleich mit der kostenlosen Saison 3 „Into the Dragon’s Wake”.

Ubisoft kündigte den Start der dritten Saison von Skull and Bones „Into the Dragon’s Wake“, an, in der sich die Spieler den gewaltigen Flotten von Li Tian Ning und Kommandant Zhang stellen müssen.

Dieser Inhalt steht für alle Spielenden kostenlos zur Verfügung. Ab sofort ist Skull and Bones auch auf Steam zusammen mit Steam Achievements verfügbar.

Saison 3 bringt umfangreiche, neue Inhalte kostenlos für alle Spielenden:

Sea Lords: Spieler müssen sich gegen neue Gefahren wappnen, wie die eindrucksvolle Li Tian Ning oder den Kommandanten Zhang bis hin zu einem furchterregenden Drachen, der vom Himmel herabsteigt.

Spieler müssen sich gegen neue Gefahren wappnen, wie die eindrucksvolle Li Tian Ning oder den Kommandanten Zhang bis hin zu einem furchterregenden Drachen, der vom Himmel herabsteigt. Neue Schiffe und Waffen: Man kann ein neues Schiff erhalten, die „Schlachtdschunke“, welches besonders viel Schaden einstecken kann und Gelegenheiten eröffnet, die gegnerische Schiffe zu vernichten; ebenso neue Waffen, wie beispielsweise den „Göttlichen Donner“, eine elektrisch geladene Vollkanone, die Blitze beschwören kann.

Man kann ein neues Schiff erhalten, die „Schlachtdschunke“, welches besonders viel Schaden einstecken kann und Gelegenheiten eröffnet, die gegnerische Schiffe zu vernichten; ebenso neue Waffen, wie beispielsweise den „Göttlichen Donner“, eine elektrisch geladene Vollkanone, die Blitze beschwören kann. Neue Weltereignisse: Spielende können sich den Handelskonvois von Ungwana stellen, um dadurch neue Ausrüstung wie epische Rüstung und epische Ausstattungen zu erhalten.

Spielende können sich den Handelskonvois von Ungwana stellen, um dadurch neue Ausrüstung wie epische Rüstung und epische Ausstattungen zu erhalten. Zeitlich begrenzte Events : „Die Mondkuchen-Regatta“ und „Requiem der Verlorenen“ können in dieser Saison erkundet werden

: „Die Mondkuchen-Regatta“ und „Requiem der Verlorenen“ können in dieser Saison erkundet werden Kapernbrief: Wie bei jeder neuen Saison, kann man durch das Absolvieren wöchentlicher Aufgaben verschiedene Belohnungen in den drei kostenlosen Pfaden im Kapernbrief freischalten.

Wie bei jeder neuen Saison, kann man durch das Absolvieren wöchentlicher Aufgaben verschiedene Belohnungen in den drei kostenlosen Pfaden im Kapernbrief freischalten. Neue Features und Verbesserungen im Spielkomfort: Neue Optimierungen für Maus und Tastatur, eine neue Verfolgerkamera beim Segeln, Verbesserungen beim Crafting, Vorteile bei der Zonenbeherrschung, in-game Erfolge, ausgebauter Schwarzmarkt, verbessertes Onboarding – all das wurde hinzugefügt um den Spielenden ein besseres Spielerlebnis zu bieten.