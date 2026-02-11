Skull and Bones: Neue Saison Eye of the Beast ab sofort spielbar

Skull and Bones: Eye of the Beast erweitert den Indischen Ozean um ein gewaltiges Weltboss‑Event, frische Schiffe, Fraktionskrieg‑Updates und zeitlich limitierte Events.

Ubisoft hat die neue Season Eye of the Beast für Skull and Bones veröffentlicht und bringt damit eine der bisher umfangreichsten Erweiterungen ins Spiel.

Im Mittelpunkt steht ein gigantischer Kraken, der als neuer Weltboss die bislang größte Bedrohung im Indischen Ozean darstellt. Der Kampf ist in fünf Phasen unterteilt und verlangt enge Koordination zwischen allen beteiligten Crews, da der Kraken mehrere Schiffe gleichzeitig mit Strudeln, Tentakelschlägen, Tintenattacken und giftigem Nebel angreifen kann.

Mit der Corvette erhält das Spiel zudem sein zweites Großschiff. Das Support‑DPS‑Schiff stärkt Verbündete, erhöht ihren Schaden und beschleunigt Regeneration. Das passive Talent Flaggenträger sammelt bis zu 20 Flag Marks, die durch verursachten Schaden oder Heilung entstehen und zusätzliche Boni ermöglichen.

Hier sind die Buffs, die „Flaggenträger“ mit sich bringt:

1 % erhöhten Schaden gegen Feinde (bis maximal 20 %) oder 2,5 % erhöhte Heilung (bis maximal 50 %)

Nicht feindliche extra kleine, kleine und mittlere Schiffe innerhalb eines Radius von 500 Metern erhalten 5 % höheren Schaden und 5 % mehr Heilung.

Erhöhte Rumpf-Lebenspunkte, die durch Reparaturwaffen wiederhergestellt werden (5 % pro ausgerüsteter Reparaturwaffe)

Bei maximaler Stapelanzahl (20 Flag Marks) erhalten Gegner 10 % zusätzlichen Schwachpunktschaden; Verbündete erhalten 1 % als zusätzlichen Reparatur-Effekt bei schwerem Schaden. Dieser Effekt hält 20 Sekunden lang an.

Der Fraktionskrieg zwischen der Compagnie Royale und der Dutch Merchant Company spitzt sich weiter zu. Spieler erobern und verteidigen Schlüsselgebiete, verwandeln Manufakturen in Produktionsketten und treten in Verteidigungs‑ und Überfall‑Events gegen rivalisierende Fraktionen an. Jeder Sieg stärkt das eigene Imperium durch Buffs und passive Boni.

Der Schmugglerpass der Season bietet erneut neue Belohnungen – darunter die Corvette, frische Waffen und kosmetische Sets:

Woundcaller , ein Torpedowerfer mit Spott- und Schadensstapel-Effekten

, ein Torpedowerfer mit Spott- und Schadensstapel-Effekten Tide’s Reprieve, eine Rüstung, die Reparaturen stapelt und Abwehrstärke wiederherstellt

eine Rüstung, die Reparaturen stapelt und Abwehrstärke wiederherstellt kosmetische Sets wie Sunken Watchers, Jaeger’s Pursuit und Widow’s Embrace und weitere

Miles the Menace, ein grauhaariger Lemur und Schiffsgefährte

Zum zweijährigen Jubiläum kehrt das Founding Event zurück. Vom 10. Februar bis 10. März können Spieler Herausforderungen abschließen, Silberlöwen sammeln und diese in Sainte Anne gegen besondere Items eintauschen – darunter eine vollständig gefertigte Fregatte.

Parallel erscheint die neue Shanty‑Kollektion Songs of the Sea Volume 2 auf allen gängigen Musikplattformen und wird im Laufe der Season auch im Spiel verfügbar.

Zur Saisonmitte kehrt außerdem The Legend of Nian zurück – diesmal mit einem noch stärkeren Gegner. Erfolgreiche Crews erhalten neue Ausrüstung, kosmetische Items und mächtige Ascension‑Gegenstände.

Komfortverbesserungen

​Eye of the Beast bringt zudem mehrere Gameplay-Updates:

neue Inventarreiter für Fracht und Lager

Schiffsverwaltung ohne Anlegen

Heckwaffen für kleine Schiffe

immersivere Waffenballistik