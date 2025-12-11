Skull and Bones: Piratenalarm im Azure Solstice Event – neue Waffen & Cosmetics warten

Skull and Bones startet das Azure Solstice Event, das Spielern neue Inhalte, Herausforderungen und Belohnungen bietet.

Während des Skull and Bones Events könnt ihr exklusive Waffen wie die Frostwail freischalten, einzigartige Möbelstücke für eure Schiffe sammeln und besondere Event-Cosmetics nutzen, um euren Piraten individuell zu gestalten. Die Saison-Inhalte richten sich an alle Spieler, die navale Schlachten, Schiffsbau und strategische Allianzen im Open-World-Piratenspiel erleben wollen.

Das Spiel bietet eine dynamische Welt, in der ihr vom Nobody zum gefürchteten Piratenkapitän aufsteigen könnt. Neben taktischen Seeschlachten und Loot-Mechaniken setzen die neuen saisonalen Herausforderungen auf RPG-Elemente und fortlaufende Content-Erweiterungen, die das Gameplay abwechslungsreich gestalten.

Begleitend zum Skull and Bones Event lädt Ubisoft zur Community-Devstream auf The Deck ein, bei der ihr direkt mit dem Entwicklerteam sprechen könnt. In der Skull and Bones Livestream-Veranstaltung werden Updates zu laufenden Projekten vorgestellt, Fragen der Community beantwortet und möglicherweise exklusive Überraschungen enthüllt.

Dadurch erhalten Spieler nicht nur Einblicke in aktuelle Entwicklungsfortschritte, sondern können auch Feedback geben und die Zukunft des Spiels mitgestalten.